Сборная России лидирует в зачёте Игр БРИКС, завоевав 111 медалей

Российские спортсмены взяли 33 золотые медали в четвёртый день Игр БРИКС, которые проводятся в Казани. Ещё в воскресенье россияне взяли 28 серебряных и 18 бронзовых наград.

Сборная РФ находится на первом месте в медальном зачёте. За четыре дня россияне завоевали 111 золотых, 80 серебряных, 48 бронзовых наград. Следом идут белорусские спортсмены, взявшие 20 золотых, 34 серебряные и 39 бронзовых наград. Команда Китая, занявшая в этом перечне третье место, взяла 17 золотых наград, 11 серебряных и восемь бронзовых. В понедельник БРИКС разыграет три комплекта медалей.