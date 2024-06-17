ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 21:50

Сборная России лидирует в зачёте Игр БРИКС, завоевав 111 медалей

Спортивные игры стран БРИКС 2024. Гребной спорт. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Спортивные игры стран БРИКС 2024. Гребной спорт. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российские спортсмены взяли 33 золотые медали в четвёртый день Игр БРИКС, которые проводятся в Казани. Ещё в воскресенье россияне взяли 28 серебряных и 18 бронзовых наград.

Сборная РФ находится на первом месте в медальном зачёте. За четыре дня россияне завоевали 111 золотых, 80 серебряных, 48 бронзовых наград. Следом идут белорусские спортсмены, взявшие 20 золотых, 34 серебряные и 39 бронзовых наград. Команда Китая, занявшая в этом перечне третье место, взяла 17 золотых наград, 11 серебряных и восемь бронзовых. В понедельник БРИКС разыграет три комплекта медалей.

Сборная России завоевала 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС
Сборная России завоевала 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС

Напомним, что 12 июня, в День России, президент Владимир Путин дал старт Спортивным играм стран БРИКС и поприветствовал участников. В этом году впервые в состязаниях участвуют представители стран, которые не входят в объединение. В программе представлены 27 видов спорта. Более 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • БРИКС
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров