Сборная России завоевала 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС
Штангист Зулфат Гараев выиграл Игры БРИКС с рекордом России. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
В первый день Игр БРИКС российские спортсмены завоевали 16 золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Соревнования проходят в Казани.
Сборная России лидирует в общем зачёте по итогам первого соревновательного дня. На втором месте китайские атлеты с тремя золотыми и тремя серебряными наградами, на третьей строчке — белорусы, выигравшие одно золото, семь серебряных и пять бронзовых медалей.
Завтра в пятницу, 14 июня, на Играх БРИКС разыграют 40 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня.
Напомним, что 12 июня, в День России, президент Владимир Путин дал старт Спортивным играм стран БРИКС и поприветствовал участников. В этом году впервые в состязаниях участвуют представители стран, которые не входят в объединение. В программе представлены 27 видов спорта. Более 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей.