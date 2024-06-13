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13 июня, 19:01

Сборная России завоевала 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС

Штангист Зулфат Гараев выиграл Игры БРИКС с рекордом России. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Штангист Зулфат Гараев выиграл Игры БРИКС с рекордом России. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В первый день Игр БРИКС российские спортсмены завоевали 16 золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Соревнования проходят в Казани.

Сборная России лидирует в общем зачёте по итогам первого соревновательного дня. На втором месте китайские атлеты с тремя золотыми и тремя серебряными наградами, на третьей строчке — белорусы, выигравшие одно золото, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

Завтра в пятницу, 14 июня, на Играх БРИКС разыграют 40 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня.

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Напомним, что 12 июня, в День России, президент Владимир Путин дал старт Спортивным играм стран БРИКС и поприветствовал участников. В этом году впервые в состязаниях участвуют представители стран, которые не входят в объединение. В программе представлены 27 видов спорта. Более 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей.

Никита Никонов
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