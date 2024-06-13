Сборная России завоевала 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС

В первый день Игр БРИКС российские спортсмены завоевали 16 золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Соревнования проходят в Казани.

Сборная России лидирует в общем зачёте по итогам первого соревновательного дня. На втором месте китайские атлеты с тремя золотыми и тремя серебряными наградами, на третьей строчке — белорусы, выигравшие одно золото, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

Завтра в пятницу, 14 июня, на Играх БРИКС разыграют 40 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня.