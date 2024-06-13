Синхронистка Колесниченко принесла России первую золотую медаль на Играх БРИКС

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую золотую медаль на Играх БРИКС, которые проходят в Казани. Колесниченко заняла первое место по итогам технической программы сольных выступлений, набрав 313,6900 балла.

Светлане Колесниченко 30 лет. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях. 16-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы награждена орденом Почёта и орденом Дружбы.

Напомним, что 12 июня, В День России, президент Владимир Путин дал старт Спортивным играм стран БРИКС и поприветствовал участников. Игры БРИКС являются регулярным мультиспортивным мероприятием. В этом году впервые в состязаниях участвуют представители стран, которые не входят в объединение. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программе представлены 27 видов спорта. Более 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей.