"Я уеду жить в Лондон": 18-летняя невеста Лепса будет учиться в Британии

В скором времени юная возлюбленная российского певца Григория Лепса уедет учиться за границу. Как пишет kp.ru, 18-летняя Аврора Киба поступила в Лондонский колледж моды.

По информации издания, после учёбы в школе избранница Лепса продолжит учёбу в Лондонском колледже моды — London College of fashion (UAL), где учебный год стоит почти 20 тысяч долларов (1 миллион 762 тысячи рублей). Информация о том, что Аврора поступила в МГИМО оказалась ложной. Выяснилось, что девушка мечтает стать дизайнером и посвятить себя работе в индустрии моды.