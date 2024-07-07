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7 июля, 01:28

"Я уеду жить в Лондон": 18-летняя невеста Лепса будет учиться в Британии

Kp.ru: Юная возлюбленная Лепса поступила в Лондонский колледж моды

Григорий Лепс с юной возлюбленной Авророй. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Григорий Лепс с юной возлюбленной Авророй. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

В скором времени юная возлюбленная российского певца Григория Лепса уедет учиться за границу. Как пишет kp.ru, 18-летняя Аврора Киба поступила в Лондонский колледж моды.

По информации издания, после учёбы в школе избранница Лепса продолжит учёбу в Лондонском колледже моды — London College of fashion (UAL), где учебный год стоит почти 20 тысяч долларов (1 миллион 762 тысячи рублей). Информация о том, что Аврора поступила в МГИМО оказалась ложной. Выяснилось, что девушка мечтает стать дизайнером и посвятить себя работе в индустрии моды.

Тем временем Аврора активно ведёт социальные сети и продолжает интриговать подписчиков деталями своей личной жизни. На странице девушки регулярно появляются снимки с огромными букетами цветов и неоднозначные намёки на отношения с певцом.

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Как писал Life.ru, Григорий Лепс вышел вместе со своей возлюбленной на публику впервые на Премии Муз-ТВ. Молодую 18-летнюю красотку по имени Аврора Киба артист успел назвать своей невестой. При этом мама девушки уже дала своё материнское благословение юной дочери, а бабушка всё ещё не верит в скорую свадьбу внучки с певцом. Сама девушка заявила, что не является "новой интрижкой" певца.

Оксана Попова
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