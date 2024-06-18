Бабушка 18-летней невесты Лепса поставила условие для свадьбы

Григорий Лепс на днях представил публике свою новую возлюбленную — 18-летнюю Аврору Киба. Разница в возрасте с артистом у неё 43 года. Бабушка студентки рассказала, при каких условиях состоится свадьба.

"Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю насчёт свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала ещё что-то (помолвка. — Прим. Life.ru). Я не думаю, что сейчас раз — и сразу свадьба", — приводит слова бабушки Авроры Галины Палиловой kp.ru.