Бабушка 18-летней невесты Лепса поставила условие для свадьбы
Бабушка невесты Григория Лепса не верит в скорую свадьбу внучки с певцом
Григорий Лепс с юной возлюбленной Авророй Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Григорий Лепс на днях представил публике свою новую возлюбленную — 18-летнюю Аврору Киба. Разница в возрасте с артистом у неё 43 года. Бабушка студентки рассказала, при каких условиях состоится свадьба.
"Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю насчёт свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала ещё что-то (помолвка. — Прим. Life.ru). Я не думаю, что сейчас раз — и сразу свадьба", — приводит слова бабушки Авроры Галины Палиловой kp.ru.
Напомним, в конце 2021 года суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака. Главная сваха страны Роза Сябитова после этого называла музыканта завидным женихом, которому необходимо просто дать время, чтобы он сумел оправиться. Час пробил, когда певец познакомился с Авророй Киба. Артист вышел в свет с 18-летней девушкой на Премии Муз-ТВ. Life.ru рассказывал, кто такая Аврора Киба, и показывал, как она выглядит в обычной жизни. При этом не все верят, что роман артиста с девушкой выльется во что-то большее.