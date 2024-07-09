Красовский не по-джентльменски ответил Пугачёвой на "слёзы" по Киеву, напомнив о её возрасте
Красовский ответил Пугачёвой на заявление об ударе по Киеву, тоже упомянув Бога
Антон Красовский и Алла Пугачёва. Обложка © Telegram / Антон Вячеславович / VK / Алла Пугачёва
Бывший директор вещания на русском языке телеканала RT журналист Антон Красовский ответил сбежавшей из России артистке Алле Пугачёвой после её заявления об ударе по киевской больнице. Телеведущий решил отправить певице послание, в котором тоже упомянул Бога.
"Если у Господа заканчивается терпение, то как он терпит её 75 лет?" — поинтересовался он в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Пугачёва высказалась насчёт повреждений на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Она написала, что "Бог терпелив, но всему есть предел", чем спровоцировала волну критики. Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил артистке, что она долгие годы закрывала глаза на обстрелы Донбасса, а сейчас не замечает ежедневные атаки ВСУ в приграничных городах России. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова решила ответить Примадонне в той же манере.