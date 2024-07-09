Красовский не по-джентльменски ответил Пугачёвой на "слёзы" по Киеву, напомнив о её возрасте

Бывший директор вещания на русском языке телеканала RT журналист Антон Красовский ответил сбежавшей из России артистке Алле Пугачёвой после её заявления об ударе по киевской больнице. Телеведущий решил отправить певице послание, в котором тоже упомянул Бога.

"Если у Господа заканчивается терпение, то как он терпит её 75 лет?" — поинтересовался он в своём телеграм-канале.