"Давно пора": В ГД призвали признать Пугачёву иноагентом после её слов о киевской больнице
Депутат Журавлёв: Пугачёву давно пора признать иноагентом и лишить имущества
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв (партия "Родина") призвал признать певицу Аллу Пугачёву иноагентом после её заявлений об ударе по киевской больнице. Кроме того, парламентарий предложил лишить сбежавшую из РФ артистку имущества на территории нашей страны за дискредитацию армии.
"В связи с этим, конечно, Пугачёву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду", — сказал Журавлёв РИА "Новости".
Ранее Life.ru сообщал, что Алла Пугачёва прокомментировала повреждения на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Певица написала, что "Бог терпелив, но всему есть предел". Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил артистке, что она долгие годы закрывала глаза на обстрелы Донбасса, а сейчас не замечает ежедневные атаки ВСУ в приграничных городах России.
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