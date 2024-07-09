"Давно пора": В ГД призвали признать Пугачёву иноагентом после её слов о киевской больнице

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв (партия "Родина") призвал признать певицу Аллу Пугачёву иноагентом после её заявлений об ударе по киевской больнице. Кроме того, парламентарий предложил лишить сбежавшую из РФ артистку имущества на территории нашей страны за дискредитацию армии.

"В связи с этим, конечно, Пугачёву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду", — сказал Журавлёв РИА "Новости".