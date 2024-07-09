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9 июля, 13:54

"Уже давно не русская внутри": В Госдуме ответили Пугачёвой на "слёзы" по Киеву

Депутат Колунов призвал закрыть Пугачёвой возможность зарабатывать в России

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва прокомментировала повреждения на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Певица написала, что "Бог терпелив, но всему есть предел". Примадонне ответил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он напомнил, что артистка долгие годы закрывала глаза на обстрелы Донбасса, а сейчас в упор не замечает страдания мирного населения в российском приграничье.

Когда мирные деревни, сёла и города Донбасса на протяжении почти десяти лет подвергались обстрелам, "уважаемая" певица молчала. Когда ВСУ, терпя поражение на линии соприкосновения, от беспомощности обстреливали Курск и Белгород, пляжи Севастополя, она молчала. Молчала, потому что уже давно не русская внутри. Ей всё равно на Россию, на наш народ, на наших детей.

Сергей Колунов

Депутат Госдумы

Когда мирные деревни, сёла и города Донбасса на протяжении почти десяти лет подвергались обстрелам, "уважаемая" певица молчала. Когда ВСУ, терпя поражение на линии соприкосновения, от беспомощности обстреливали Курск и Белгород, пляжи Севастополя, она молчала. Молчала, потому что уже давно не русская внутри. Ей всё равно на Россию, на наш народ, на наших детей.
Когда мирные деревни, сёла и города Донбасса на протяжении почти десяти лет подвергались обстрелам, "уважаемая" певица молчала. Когда ВСУ, терпя поражение на линии соприкосновения, от беспомощности обстреливали Курск и Белгород, пляжи Севастополя, она молчала. Молчала, потому что уже давно не русская внутри. Ей всё равно на Россию, на наш народ, на наших детей.

В беседе с Life.ru Колунов призвал задуматься о том, чтобы закрыть Пугачёвой возможность зарабатывать в России.

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Напомним, утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В Минобороны отчитались, что российские войска нанесли удар возмездия высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. При этом Киев решил обвинить Россию в ударах по детской больнице, однако фото и видео с места событий подтверждают, что в здание попала украинская ракета ПВО. Раскадровка показывает, что удар, скорее всего, был нанесён западными зенитными управляемыми ракетами от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Позже это подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ольга Годуненко
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