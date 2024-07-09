"Уже давно не русская внутри": В Госдуме ответили Пугачёвой на "слёзы" по Киеву
Депутат Колунов призвал закрыть Пугачёвой возможность зарабатывать в России
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Алла Пугачёва прокомментировала повреждения на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Певица написала, что "Бог терпелив, но всему есть предел". Примадонне ответил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он напомнил, что артистка долгие годы закрывала глаза на обстрелы Донбасса, а сейчас в упор не замечает страдания мирного населения в российском приграничье.
Когда мирные деревни, сёла и города Донбасса на протяжении почти десяти лет подвергались обстрелам, "уважаемая" певица молчала. Когда ВСУ, терпя поражение на линии соприкосновения, от беспомощности обстреливали Курск и Белгород, пляжи Севастополя, она молчала. Молчала, потому что уже давно не русская внутри. Ей всё равно на Россию, на наш народ, на наших детей.
В беседе с Life.ru Колунов призвал задуматься о том, чтобы закрыть Пугачёвой возможность зарабатывать в России.
Напомним, утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В Минобороны отчитались, что российские войска нанесли удар возмездия высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. При этом Киев решил обвинить Россию в ударах по детской больнице, однако фото и видео с места событий подтверждают, что в здание попала украинская ракета ПВО. Раскадровка показывает, что удар, скорее всего, был нанесён западными зенитными управляемыми ракетами от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Позже это подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.