Когда мирные деревни, сёла и города Донбасса на протяжении почти десяти лет подвергались обстрелам, "уважаемая" певица молчала. Когда ВСУ, терпя поражение на линии соприкосновения, от беспомощности обстреливали Курск и Белгород, пляжи Севастополя, она молчала. Молчала, потому что уже давно не русская внутри. Ей всё равно на Россию, на наш народ, на наших детей.