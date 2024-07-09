Захарова: На территорию детской больницы в Киеве попала ракета ЗРК NASAMS
МИД: Попытки использовать трагедию с больницей показывают бесчеловечность Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила украинским властям на обвинения в ударе по детской больнице в Киеве. Дипломат напомнила, что ракеты украинской ПВО уже не раз сбивались с курса и попадали в жилые дома, то же произошло и с клиникой "Охматдет", куда попала одна из ракет западного ЗРК NASAMS.
"На Банковой тут же принялись обвинять Россию в преднамеренном убийстве детей. При этом никто не упомянул, что по соседству с пострадавшей клиникой находится завод "Артём", а в шаговой доступности расположен комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ. Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями", — написала Захарова в телеграм-канале.
Захарова уличила Киев в грубейшем нарушении международного гуманитарного права, которое запрещает задействование гражданских объектов в военных целях. По её словам, попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность. Ради сохранения власти он готов наплевать на судьбы и жизни согражадан, в том числе детей.
Она также подчеркнула, что целями ВС РФ были заводы "Артём", "Антонов" и конструкторское бюро "Луч" в Киеве; предприятия "Днепр" и "Южмаш" в Днепропетровске; завод тяжёлого машиностроения в Краматорске; склады западных вооружений и военной техники на металлургическом комбинате "Арсилор Миттал" в Кривом Роге и ряд других объектов.
Напомним, утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В Минобороны отчитались, что российские войска нанесли удар возмездия высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. При этом Киев решил обвинить Россию в ударах по детской больнице, однако фото и видео с места событий подтверждают, что в здание попала украинская ракета ПВО. Раскадровка показывает, что удар, скорее всего, был нанесён западными зенитными управляемыми ракетами от комплексов ПВО Patriot и NASAMS.