Захарова: На территорию детской больницы в Киеве попала ракета ЗРК NASAMS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила украинским властям на обвинения в ударе по детской больнице в Киеве. Дипломат напомнила, что ракеты украинской ПВО уже не раз сбивались с курса и попадали в жилые дома, то же произошло и с клиникой "Охматдет", куда попала одна из ракет западного ЗРК NASAMS.

"На Банковой тут же принялись обвинять Россию в преднамеренном убийстве детей. При этом никто не упомянул, что по соседству с пострадавшей клиникой находится завод "Артём", а в шаговой доступности расположен комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ. Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями", — написала Захарова в телеграм-канале.

Захарова уличила Киев в грубейшем нарушении международного гуманитарного права, которое запрещает задействование гражданских объектов в военных целях. По её словам, попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишний раз подтверждают его бесчеловечную нацистскую сущность. Ради сохранения власти он готов наплевать на судьбы и жизни согражадан, в том числе детей.