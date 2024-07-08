Пугачёва попыталась снять с Галкина* статус иноагента и взбесила россиян

Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) певица Алла Пугачёва вряд ли планирует возвращаться в РФ насовсем в ближайшее время. Однако связи с родиной она не утратила: недавно выяснилось, что Примадонна хотела за счёт старых знакомых снять с мужа — юмориста Максима Галкина* — статус иноагента.

Как сообщает aif.ru, 75-летняя артистка пыталась добиться этого во время одного из визитов в РФ, но тщетно. Ряд судебных инстанций подтвердили, что Галкин* по-прежнему является иноагентом, да ещё и позволяет на выступлениях обвинять Россию во всех смертных грехах. К слову, пользователей Сети взбесило стремление Пугачёвой обелить репутацию супруга.

"Спасибо, конечно, но нам таких идиоток не надо. Пускай все, кто уехал, там и остаются! В России сейчас остались самые нормальные артисты"; "Нет уж, пусть на острове доживает с предателем"; "На Украину пусть едет. А в России однозначно должны возникнуть вопросы к данной персоне о её финансовой деятельности и поддержке украинских сил", — пишут в соцсетях.

Напомним, после начала СВО Пугачёва и Галкин* уехали в Израиль. В ноябре 2023 года пара отправилась на Кипр. Тем временем их дом в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу. От жителей деревни неоднократно поступали предложения отдать постройку под социальное учреждение. Кстати, по некоторым данным, цена замка невероятно завышена.