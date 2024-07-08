Пугачёва попыталась снять с Галкина* статус иноагента и взбесила россиян
Aif: Пугачёва за счёт старых связей хотела снять с Галкина* статус иноагента
Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) певица Алла Пугачёва вряд ли планирует возвращаться в РФ насовсем в ближайшее время. Однако связи с родиной она не утратила: недавно выяснилось, что Примадонна хотела за счёт старых знакомых снять с мужа — юмориста Максима Галкина* — статус иноагента.
Как сообщает aif.ru, 75-летняя артистка пыталась добиться этого во время одного из визитов в РФ, но тщетно. Ряд судебных инстанций подтвердили, что Галкин* по-прежнему является иноагентом, да ещё и позволяет на выступлениях обвинять Россию во всех смертных грехах. К слову, пользователей Сети взбесило стремление Пугачёвой обелить репутацию супруга.
"Спасибо, конечно, но нам таких идиоток не надо. Пускай все, кто уехал, там и остаются! В России сейчас остались самые нормальные артисты"; "Нет уж, пусть на острове доживает с предателем"; "На Украину пусть едет. А в России однозначно должны возникнуть вопросы к данной персоне о её финансовой деятельности и поддержке украинских сил", — пишут в соцсетях.
Напомним, после начала СВО Пугачёва и Галкин* уехали в Израиль. В ноябре 2023 года пара отправилась на Кипр. Тем временем их дом в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу. От жителей деревни неоднократно поступали предложения отдать постройку под социальное учреждение. Кстати, по некоторым данным, цена замка невероятно завышена.
Пугачёва в последний раз была в России в ноябре. Она отправилась в свой замок в Грязи, но затем покинула его на Rolls-Royce и поехала в сторону Санкт-Петербурга. 4 ноября авто народной артистки заметили в Твери. Источник из окружения Примадонны сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми. Тем временем общественники уже обратились в СК и МВД России с просьбой задержать Пугачёву и допросить её на предмет возможного спонсирования ВСУ. Позже стало известно, что она тайно записала в России альбом.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.