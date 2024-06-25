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25 июня, 13:50

"Отрабатывает повестку": Продюсер предположил, что Галкину* платят эмигрировавшие олигархи

Продюсер Рудченко: Максим Галкин* может получать деньги за позицию против России

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Вряд ли юморист Максим Галкин* за долгое время после своего отъезда не смог разобраться в ситуации и до сих пор сохраняет убеждённость в своей правоте. Вероятнее всего, комик получает некие гонорары за антироссийскую позицию от западных инвесторов или эмигрировавших из РФ олигархов. С таким предположением выступил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

"Непонятно, откуда этот бюджет. Или это западные какие-то инвесторы, или действительно могут российские олигархи, покинувшие Россию, также поддерживают комика за его убеждённость. Всё-таки оппозиция за границей сейчас собирается в определённые клубы и тому подобное. Поэтому, вполне возможно, он отрабатывает вот эту повестку на Западе", — поделился Рудченко в беседе с порталом "Страсти".

Галкин* показал, как отметил день рождения с Пугачёвой и детьми в ресторане на Кипре
Галкин* показал, как отметил день рождения с Пугачёвой и детьми в ресторане на Кипре

Ранее Life.ru рассказывал, что актёр Сергей Никоненко "прошёлся" по Галкину* и его иностранным доходам. Он допустил, что всеми медийными персонами, которые высказываются против России, может руководить один человек или компания.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Николай Рюмин
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