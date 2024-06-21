"Проплачен мальчонка!": Никоненко раскрыл истинного заказчика антироссийских "шуток" Галкина*

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко раскритиковал сбежавшего из России юмориста Максима Галкина*, заявив, что он вместе с женой Аллой Пугачёвой просто "спасал бабки". При этом он выразил уверенность в том, что звезду интересует только коммерческая сторона вопроса, когда она со сцены оскорбляет Россию и её народ.

"Проплачен мальчонка!" — сказал Никоненко в беседе с aif.ru, не исключив, что заказчиками комика могут быть "олигархи, которым прижали хвост в России, теперь они и гадят".

Артист также обратил внимание на то, что в "телодвижениях" иноагентов есть слаженность и поэтому руководить ими может "один и тот же хозяин". При этом, комментируя их поведение, он отметил, что у них просто "не найдётся нормативной лексики".