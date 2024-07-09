"Бог — не Тимошка": Захарова интеллигентно, но жёстко осадила Пугачёву, ответив ей остроумной пословицей

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова поставила на место сбежавшую из нашей страны некогда популярную артистку Аллу Пугачёву после её заявления об ударе по киевской больнице, в котором та упомянула Бога. Дипломат в своём телеграм-канале опубликовала сообщение, в котором осадила Примадонну и ответила ей в той же манере.

"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся — не Тимошка, видит немножко", — говорится в сообщении Захаровой.