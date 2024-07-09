"Бог — не Тимошка": Захарова интеллигентно, но жёстко осадила Пугачёву, ответив ей остроумной пословицей
Захарова пословицей ответила Пугачёвой на слова об ударе по Киеву
Мария Захарова и Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, © ТАСС / Клементьева Елизавета
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова поставила на место сбежавшую из нашей страны некогда популярную артистку Аллу Пугачёву после её заявления об ударе по киевской больнице, в котором та упомянула Бога. Дипломат в своём телеграм-канале опубликовала сообщение, в котором осадила Примадонну и ответила ей в той же манере.
"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся — не Тимошка, видит немножко", — говорится в сообщении Захаровой.
Напомним, Пугачёва не смогла промолчать и высказалась насчёт повреждений на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Она написала, что "Бог терпелив, но всему есть предел", чем сразу же спровоцировала шквал негодований и критики в свой адрес. Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил артистке, что она долгие годы закрывала глаза на обстрелы Донбасса, а сейчас не замечает ежедневные атаки ВСУ в приграничных городах России.