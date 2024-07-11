Россиянам объяснили, почему мы виним себя за отпуск и как отдыхать без чувства тревоги Эксперт Стародубцева-Калачева: Пропаганда "успешного успеха" мешает отдыху 11 июля, 11:04 Пропаганда "успешного успеха" мешает отдыху. Обложка © Freepik.com / tawatchai07

Многие ошибочно думают, что время, в которое мы не работаем, и есть отдых. Но это не совсем так. Настоящий отдых — это то время, которое направлено на восстановление внутренних ресурсов. Отдыхом можно назвать всё, что вы сделаете лично для себя и получите при этом удовольствие, вдохновение и новые силы. Об этом Life.ru рассказала карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment Екатерина Стародубцева-Калачева. Она также объяснила, как в отпуске отдыхать без чувства тревоги.

Почему мы виним себя за отдых?

Если вы работаете на удалёнке, то границы между временем работы и отдыха стираются. Из-за этого мы не чувствуем, когда по-настоящему стоит уделить время себе.

Пропаганда "успешного успеха" также не даёт нам замедлиться и выдохнуть, когда это необходимо.

Установка о том, что "отдых нужно заслужить", сидит глубоко в нашем подсознании и мешает наслаждаться временем вне работы. Как только вы отдыхаете, то сразу чувствуете себя недостойным этого отдыха.

Зависимость от смартфонов и постоянного пребывания на связи тоже мешает отдыхать. Уходя в отпуск, боишься пропустить важное сообщение и потерять контроль над рабочим процессом. Хотя на самом деле ничего критичного по работе может и не быть, а задачи вполне ждут вашего возвращения с отдыха.

Как научиться отдыхать без чувства вины?

1. Устанавливайте границы. Предупредите коллег и руководителя о том, что вы будете на связи только по неотложным вопросам. Найдите тех, кто сможет подхватить некоторые из ваших задач и подменить вас, если возникнут вопросы по проектам. А также отключите уведомления в рабочих чатах и установите отбивку в почте.

2. Пользуйтесь проверенными инструментами. Если вам советуют заняться спортом или помедитировать, не отмахивайтесь. Хотя это и изъезженные способы, но тот же спорт действительно помогает бороться с гормонами стресса, а дыхательные практики отлично успокаивают.

3. Начните вести "тревожный" дневник. Борьба с тревогой не принесёт результатов, если вы не начнёте работать с причиной.

Чтобы отслеживать своё состояние, старайтесь фиксировать всё то, что доставляет вам дискомфорт. Это можно делать в конце каждого дня: вспомните всё, что случилось и какие эмоции это у вас вызвало. Екатерина Стародубцева-Калачева Карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment

Кстати, большая часть граждан России считает, что хороший отпуск должен по продолжительности быть не короче месяца. 31% участников исследования полагают, что именно четыре недели отпуска — идеальная длительность каникул, 27% считают, что и этого мало, 17% хватило бы трёх недель, а две недели устраивают только 13% опрошенных.