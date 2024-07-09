Психолог назвала 3 ошибки, которые превратят отпуск с семьёй в кошмар

Для того чтобы избежать различных конфликтов во время отпуска, необходимо обсудить желания всех членов семьи и прийти к общему компромиссу. Об этом рассказала психолог Дарья Дугенцова.

"Нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации", — посоветовала специалист в беседе с NEWS.ru.

Одним из лучших решений станет заранее составленный план развлечений, чтобы каждый из членов семьи смог посетить то место, куда ему больше всего хочется. Например, кому-то нравится активный отдых, а кто-то больше любит сидеть в тишине. По словам психолога, именно эти нюансы очень важно учитывать.

"Это нормально, и из-за этого не нужно обижаться друг на друга. Необходимо выделить каждому личное пространство, то есть не нужно настаивать, чтобы все члены семьи были постоянно вместе", — говорит психолог.

Конфликты — это часть семейной жизни, но всегда очень важно прислушиваться друг к другу и быть готовыми к диалогу. Дугенцова объяснила, что обиды должны уступить место прямому обсуждению проблем.