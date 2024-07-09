Россиянам назвали топ-5 стран, где можно бюджетно отдохнуть летом Эксперт Гажиенко: Летом падают цены на отдых в ОАЭ и Египте 9 июля, 10:45 Летом падают цены на отдых в ОАЭ и Египте. Обложка © Freepik.com/wirestock

Даже с учётом выросшего курса доллара и евро можно позволить себе отдых за границей. Для этого нужно правильно выбрать направление, которое вполне по средствам среднестатистическому россиянину. Самые бюджетные зарубежные направления в беседе с Life.ru назвал трэвел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

ОАЭ

Многим может показаться, что эта страна попала в список бюджетных направлений случайно, но это не так. Считается, что летом в Эмиратах слишком жарко, поэтому сюда мало кто едет и, соответственно, отели и авиаперевозчики дарят отличные предложения, подчёркивает эксперт.

На самом деле из-за сухого климата жара в ОАЭ переносится достаточно комфортно. К тому же в этой стране много развлечений, которые находятся в закрытых помещениях, — от океанариумов до крытых тематических парков. Поэтому можно удачно комбинировать пляжный отдых утром, а потом отправляться куда-то к кондиционерам Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

Египет

Ещё одна страна, где летом, возможно, кому-то покажется чересчур жарко, зато именно по этой причине цены здесь в июле – августе резко идут вниз. Можно найти немало хороших отелей с любимой россиянами системой "всё включено" и хорошей анимацией. К тому же Гажиенко напомнил, что в августе температура воздуха в Египте и той же обожаемой многими Турции примерно одинаковая — около 35–40 градусов.

Абхазия

Абхазию любят многие туристы ещё с советских времён. Для кого-то названия Гагра или Пицунда звучат как синоним кусочка райской жизни. В последнее время Абхазия несколько преобразилась: во многих городах реконструировали набережные, построили отели международного уровня, открыли достойные рестораны. Также здесь можно найти вполне приемлемые бюджетные варианты в частном секторе.

Иран

Эту страну ещё мало кто воспринимает как место для массового отдыха. Однако цены здесь действительно очень низкие. Если вы пройдёте квест с получением визы, то сможете достойно отдохнуть как на море, так и в рамках экскурсионных туров по старинному персидскому "золотому кольцу". Рейсы сюда преимущественно прямые, на них часто бывают скидки, добавил эксперт.

Армения

Армения для многих в последние пару лет стала почти родной: через эту страну можно бюджетно улететь в Европу или на Кипр. Ехать сюда можно как в гастрономические туры, так и чтобы отдохнуть на местном озере Севан. Также здесь множество экскурсионных маршрутов, ведь Армения — страна с тысячелетней историей, добавил Гажиенко.

А вот спрос на туры в самую популярную у российских отдыхающих страну — Турцию — падает. Из-за этого в июле отелям пришлось снизить цены. Однако даже при таких условиях турецкие путёвки для россиян всё равно дороговаты.