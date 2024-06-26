Отдых, который искалечит: Как правильно выбрать место и не попасть в ад на земле

В мире множество стран, городов, островов, выбрать, где провести время, иногда действительно очень трудно. Каждое место имеет свой колорит, темп жизни и, конечно, энергетику. Некоторые локации умиротворяют человека, некоторые заряжают, но есть и те, которые просто отнимают последние силы. Согласитесь, очень печально приезжать из отпуска более уставшим, чем уезжал. Виной всему непродуманный выбор "того самого" места. Life.ru расскажет о главных правилах при планировании отпуска и о том, какие места лучше обходить стороной.

Какой отдых подходит вам?

Кто-то любит бездельничать на пляже, а кого-то заряжает активный отдых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Самое главное, что нужно учесть при выборе путешествия, — предпочтения всех, кто едет. Вкусы у людей разные, это касается и отпуска. Одни предпочитают целые сутки лежать на пляже и вставать только за новым коктейлем, а другие могут со скуки умереть от такого "отдыха". Есть также категория активных туристов: их хлебом не корми, дай съездить на всевозможные экскурсии, подняться в горы и побродить по местным улочкам. Как говорится, каждому своё.

Если в вашей семье есть и любители "тюленьего" отдыха, и "активисты", то стоит выбрать курорты, на которых есть как хороший пляж и "всё включено", так и обширная экскурсионная программа. Поверьте, слушать нытьё человека, которому скучно просто лежать в шезлонге, очень утомительно, поэтому придумайте для него развлечения заранее.

Куда не стоит ехать, если вам нужно восстановить силы

Если вы чувствуете физическую и эмоциональную усталость, вам не стоит ехать в большие туристические города. Шум, толпы туристов и высокая загрязнённость воздуха точно не пойдут на пользу организму. К таким городам можно отнести Стамбул, Лондон, Дубай, Токио, Нью-Йорк, Париж и Варшаву. Эти места признаны одними из самых шумных в мире, поэтому ехать туда в подавленном состоянии уж точно не нужно, иначе вам понадобится ещё один отпуск.

Райский отдых — где его искать

Бирюзовое море, белый тёплый песок и безлимитные коктейли — то, что нужно для восстановления сил. Фото © ТАСС / Ron Sachs

Восстановить силы и отдохнуть можно в райских уголках. Каких? Конечно, незабываемый пляжный отдых будет на Мальдивах. На этих островах невероятно красиво и спокойно, однако очень дорого. Если выбирать место более бюджетное, то можно отправиться на Гавайи, на пляж Хонопу — его красота точно добавит новой энергии. По-настоящему райскими можно назвать также остров Фукуок во Вьетнаме, Маврикий, остров Пхипхи в Таиланде, остров Палаван на Филиппинах.

Ад на земле: ужасные курорты высосут все силы

Туристы жалуются на переполненные пляжи и высокие цены в Сочи, Анапе и Крыму. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Этим летом туристы, отдыхающие на отечественных курортах, начали жаловаться на плохое состояние воды в море, огромное количество людей и высокие цены. В сезон все пляжи переполнены и отдыхать на них не очень приятно. Недовольство выражают туристы, которые побывали в Сочи, Анапе, Геленджике, Дагестане и Абхазии. Кажется, в этих местах точно не расслабиться. Но если вы всё-таки хотите отдохнуть именно в России, то выбирайте не такие популярные курорты, например пляжи Самары, озеро Кезенойам в Чечне, Адыгею, Ейск, Сукко, Суджукскую косу, бухту Лашкевича. Как видите, малоизвестных курортов очень много, а главное, там нет толп туристов и вы сможете спокойно отдохнуть и восстановить силы.