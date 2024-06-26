Названы категории граждан, которым не вправе отказать в отпуске

Бывают такие ситуации, когда начальник не даёт отпуск по тем или иным причинам. Что делать в таком случае, в беседе с RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин.

Эксперт заявил, что согласно статье 123 ТК РФ при надлежащей работе кадровой службы в организации составляется график отпусков. Этот документ, который подписан и сотрудником, и работодателем, является основанием для ухода в отпуск. При наличии такого графика работнику даже не надо писать заявление.

Владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры" подчеркнул, что при отсутствии графика следует обратиться к начальству с заявлением на отпуск, которое надо написать минимум за пять дней до него, чтобы его оплатили. При необходимости срочно покинуть рабочее место можно написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты. В случае возникновения некоторых ситуаций, таких как рождение ребёнка, регистрация брака или смерть близкого родственника, работодатель обязан его предоставить.

Помимо того, Палюлин сообщил, что при наличии справки-вызова сотруднику предоставляется учебный отпуск, если он находится на заочном обучении по аккредитованной государством программе. Юрист отметил, что несовершеннолетние; женщины по беременности и родам, уходу за ребёнком; мужчины во время отпуска по беременности и родам жены; ветераны ЧАЭС, а также многодетные родители имеют право требовать отпуск в любое время.