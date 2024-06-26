Развестись в России станет дороже в восемь раз

Министерство финансов России предложило депутатам Госдумы увеличить размер некоторых государственных пошлин. Как пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении редакции, новые изменения могут вступить в силу уже 1 января следующего года.

Журналисты рассказали, что согласно предложенной инициативе пошлину за расторжение брака планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть в восемь раз, а за госрегистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — с 1600 до 5000 рублей.

Помимо того, сообщается, что на фоне подобных изменений незначительно вырастут пошлины ещё на некоторые процедуры. Так, внесение изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния со следующего года могут обойтись россиянам в 700 рублей, вместо 650 в этом году.