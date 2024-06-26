Развестись в России станет дороже в восемь раз
РБК: Минфин РФ предложил увеличить пошлину за развод до 5 тысяч рублей
Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur
Министерство финансов России предложило депутатам Госдумы увеличить размер некоторых государственных пошлин. Как пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении редакции, новые изменения могут вступить в силу уже 1 января следующего года.
Журналисты рассказали, что согласно предложенной инициативе пошлину за расторжение брака планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть в восемь раз, а за госрегистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — с 1600 до 5000 рублей.
Помимо того, сообщается, что на фоне подобных изменений незначительно вырастут пошлины ещё на некоторые процедуры. Так, внесение изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния со следующего года могут обойтись россиянам в 700 рублей, вместо 650 в этом году.
Ранее Life.ru писал, что российское правительство приняло решение об отмене пошлин на вывоз энергетического угля и антрацита из страны. Мера вступила в силу с 1 мая и продлится до 31 августа 2024 года.