Комитет ГД РФ одобрил законопроект о росте налога на прибыль организаций до 25% 17 июня, 11:48 Комитет ГД РФ одобрил законопроект о росте налога на прибыль организаций до 25%. Обложка © Freepik

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предлагаемые изменения в Налоговый кодекс, которые касаются повышения налога на прибыль организаций до 25%. Госдума будет рассматривать поправки в ходе заседания 20 июня.

"В условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференциальные механизмы", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также указано, что планируется ввести инвестиционный налоговый вычет, который позволит компаниям сократить сумму налога, если, к примеру, были понесены большие расходы по развитию проекта. Такая преференция, по мнению законодателей, должна помочь стимулировать частные инвестиции.

Также послабления сделаны для предприятий из сферы инноваций. Им могут установить в рамках налога на прибыль повышающие коэффициенты в отношении затрат на научные исследования и инженерные разработки. При этом инвестиционные налоговые вычеты не будут касаться компаний, добывающих углеводороды, иностранных предприятий и тех фирм, которые производят подакцизные товары. Кроме того, законодатели намерены поощрять компании, работающие открыто.

"Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "вбелую", будет предусмотрена амнистия, которая создаст условия для выхода бизнеса из тени", — говорится в тексте.

Предполагается, что увеличение налога на прибыль организаций поможет пополнить бюджет на 1,6 триллиона рублей уже в 2025 году. А к 2027-му этот показатель достигнет цифры пять триллионов рублей.

Напомним, 28 мая Минфин России внёс в правительство пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ в 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые дробят на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Правительство РФ уже одобрило предложенные Минфином изменения. Они должны вступить в силу 1 января 2025 года.

Авторы Татьяна Миссуми