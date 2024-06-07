Путин: Ставка налога на прибыль в 5% для IT-компаний действует до 2030 года

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в России составит 5%, она будет действовать до 2030 года. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

"Установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний. Она будет действовать до 2030 года включительно", — отметил он в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.