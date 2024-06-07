Путин: Ставка налога на прибыль в 5% для IT-компаний действует до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru
Ставка налога на прибыль для IT-компаний в России составит 5%, она будет действовать до 2030 года. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.
"Установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний. Она будет действовать до 2030 года включительно", — отметил он в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.
Также во время сессии Путин заявил, что Россия должна в сжатые сроки войти в мировой топ-25 по плотности роботизации. Как отметил президент РФ, это подразумевает установку свыше ста тысяч роботов.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участвуют в нём 136 государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Путин в пятницу, 7 июня, выступает на пленарном заседании. Модератором является политолог Сергей Караганов.