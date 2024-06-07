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7 июня, 13:01

Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Путин: В России рекордно низкая безработица, в апреле она составила 2,6%

В России наблюдается рекордно низкая безработица, в апреле она составила 2,6%. Такие данные в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил российский лидер Владимир Путин.

Путин заявил о снижении безработицы среди молодёжи в России. Видео © Life.ru

"Мы сократили структурный компонент [безработицы], то есть значительно снизилась молодёжная безработица и безработица в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокая", — добавил глава государства.

По словам президента РФ, ещё 15–20 лет назад главный вопрос состоял в том, как получить работу, сейчас же — где найти кадры. Путин призвал перенастроить систему профобразования на запросы рынка труда и подготовку современных востребованных специалистов, а также создать возможности для повышения профессионального уровня сотрудников.

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Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участвуют в нём 136 стран. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Путин в пятницу, 7 июня, выступает на пленарном заседании. Модератором является политолог Сергей Караганов.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Никита Осипов
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