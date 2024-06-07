Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

В России наблюдается рекордно низкая безработица, в апреле она составила 2,6%. Такие данные в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил российский лидер Владимир Путин.

Путин заявил о снижении безработицы среди молодёжи в России. Видео © Life.ru

"Мы сократили структурный компонент [безработицы], то есть значительно снизилась молодёжная безработица и безработица в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокая", — добавил глава государства.