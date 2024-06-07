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7 июня, 13:13

Путин: РФ должна в сжатые сроки войти в мировой топ-25 по плотности роботизации

Россия должна уже в ближайшее время войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, это подразумевает установку более ста тысяч роботов.

"Сегодня уже сказал о необходимости увеличения инвестиций и обновления наших предприятий. Важно обеспечить это на качественно новой технологической основе с широким применением автоматизации", — сказал российский лидер.

Путин призвал развивать производство роботов на российской технологической базе, у нашей страны есть такие возможности.

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Ранее в своей речи Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые. Глава государства обратил внимание на то, что такая динамика в первую очередь является заслугой несырьевого сектора.

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Life.ru

Матвей Константинов
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