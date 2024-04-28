Правительство РФ отменило пошлины на вывоз угля и антрацита до 31 августа

Правительство Российской Федерации приняло решение об отмене пошлин на вывоз энергетического угля и антрацита из страны. Мера вступит в силу с 1 мая и продлится до 31 августа 2024 года, сообщила пресс-служба кабинета министров в телеграм-канале.

"Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины — от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая", — говорится в публикации.