На поддержку Белгородской области выделено более 2 млрд рублей

Правительство РФ решило выделить из резервного фонда более двух миллиардов рублей Белгородской области. Как следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжения, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, эти денежные средства пойдут в том числе на поддержку бизнеса и граждан.

В тексте документа говорится, что 800 миллионов рублей будут направлены на помощь уехавшим из региона местным жителям, имевшим там постоянное жильё. До 987 миллионов рублей будет выделено на пострадавшие объекты промышленности. Оставшиеся 264 миллиона рублей выделены кабмином на выплаты в размере минимальной оплаты труда сотрудникам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Помимо того, в тексте документа перечислены условия дотаций. В частности, местные власти должны предоставить в Министерство финансов России списки покинувших регион лиц, пострадавших промышленных объектов и субъектов малого и среднего бизнеса. Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств, а также доклад в срок до 1 мая следующего года должны будут воплотить в жизнь МЧС РФ, Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ.