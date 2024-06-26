Названы условия для получения мужчиной маткапитала

Материнский капитал представляет собой государственную программу для поддержки семей, которую обычно получает женщина. Финансовый эксперт Алексей Лашко в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал, сможет ли получить маткапитал мужчина.

Эксперт заявил, что представитель сильной половины человечества может рассчитывать на денежную субсидию, если он самостоятельно усыновил ребёнка из детского дома и является единственным усыновителем. Мужчина также может получить маткапитал, если мать ребёнка мертва, её лишили родительских прав или она числится пропавшей без вести.

Также, по его словам, если родители малыша в разводе и умирает супруга, то её муж получает право на эту господдержку. Однако если у детей разные отцы, то право на маткапитал переходит отпрыскам, которые могут воспользоваться денежными средствами после наступления совершеннолетия, либо мужчина использует их с согласия органа опеки.

"То есть если мужчина приходится отчимом хотя бы одному из детей, он не получит право на материнский капитал, несмотря на то что супруги состояли в официальном браке", — заявил Лашко.

В заключение специалист объяснил, что для получения этой субсидии нужно обратиться в Социальный фонд России, предварительно собрав необходимый пакет документов. Он также напомнил, что маткапитал можно потратить на образование детей, погашение ипотеки или улучшение жилищных условий.