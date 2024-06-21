Депутат Лантратова предложила ввести в России выплату студенческого маткапитала
В России могут ввести выплату студенческого материнского капитала на федеральном уровне. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова.
По словам парламентария, такую меру уже поддержали в Ивановской области, а Лантратова предлагает проработать её на федеральном уровне. По её задумке, студенческий материнский капитал будут выплачивать вместе с федеральным тем студенческим семьям, в которых родители обучаются в вузе или колледже и в которых матери ребёнка не исполнилось 25 лет.
"С учётом изложенного прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть указанную инициативу по введению студенческого материнского капитала и предоставить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — цитирует RT текст обращения Лантратовой к Голиковой.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026-го по 2030 год. В 2024 году выплаты составляют 630,4 тысячи на первого ребёнка и 833 тысячи — на второго. А если родители ранее уже получали выплату при рождении первого малыша, при рождении второго им положена доплата в размере 202,6 тысячи.