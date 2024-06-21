Депутат Лантратова предложила ввести в России выплату студенческого маткапитала

По словам парламентария, такую меру уже поддержали в Ивановской области, а Лантратова предлагает проработать её на федеральном уровне. По её задумке, студенческий материнский капитал будут выплачивать вместе с федеральным тем студенческим семьям, в которых родители обучаются в вузе или колледже и в которых матери ребёнка не исполнилось 25 лет.