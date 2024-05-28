В России хотят разрешить тратить маткапитал на строительство жилых домов при одном условии
ТАСС: Маткапитал можно будет тратить на строительство домов через эскроу-счета
Депутаты Государственной думы хотят разрешить россиянам тратить средства материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использованием эскроу-счетов. Как передаёт ТАСС, в распоряжении которого есть текст соответствующего документа, эту поправку ко второму чтению законопроекта, распространяющего механизм счетов эскроу на сегмент ИЖС, профильный комитет по строительству и ЖКХ нижней палаты российского парламента планирует рассмотреть на заседании 28 мая.
Отмечается, что средства или часть средств маткапитала могут быть направлены на счёт эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома. Помимо того, в тексте документа есть положения, которые предполагают возврат средств материнского капитала, если договор счёта эскроу прекращён. Депутаты уточнили, что эта поправка внесена в рамках дополнительной защиты семей в России.
"Для семей, использовавших маткапитал при строительстве ИЖС с эскроу, мы предусмотрели дополнительные гарантии в виде возврата маткапитала обратно в случае, если заказчик отказался", — рассказал журналистам член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").
Летом прошлого года Life.ru писал, что Минстрой РФ прорабатывает вопрос предоставления возможности для россиян открытия эскроу-счёта для строительства частных домов. В ведомстве тогда рассказали, что подобная инициатива может решить трудности с банками, которые неохотно выдают займы на строительство. В ноябре Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, распространяющий механизм счетов эскроу на сегмент ИЖС.
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