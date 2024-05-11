В гильдии риелторов назвали самый популярный вид построек за последние годы

За последние годы в России строительство частных домов стало в разы популярнее, чем многоквартирных. На такой исход повлияла и дачная амнистия. Об этом рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

"Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) идёт опережающими темпами. За последние несколько лет ИЖС вводят в эксплуатацию больше, чем многоквартирных домов. Изначально повлияло появление дачной амнистии. Когда дома уже давно были возведены, их начали вводить в эксплуатацию и, по сути, записали как будто вновь построенные", — сказал Барсуков в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что с 2022 года большую роль стала играть стройка. Многие банки начали участвовать в программах по выдаче ипотеки на строительство такого жилья. Самый пик популярности частных домов пришёлся на 2022–2023 годы, потому что люди смогли их строить, задействуя льготные деньги, пояснил эксперт.

Кроме того, специалист по недвижимости напомнил о поручении президента России Владимира Путина об увеличении квадратных метров на одного человека до 33. По словам Барсукова, как раз частный дом позволяет расширить площадь, так как 80 квадратов на участке можно отстроить за стоимость квартиры 60 квадратных метров.

"Если говорить про цели, которые ставит президент по увеличению количества квадратных метров площади жилья на одного человека, то многоквартирные дома не позволят этого сделать, учитывая склонность застройщиков к уменьшению площади квартир для того, чтобы постоянно повышать цену за метр", — заключил он.