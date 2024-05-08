Майские скидки: Что будет с ценами на вторичную недвижимость после праздников В начале мая интерес к вторичной недвижимости стал снижаться, что во многом объясняется длительными праздниками. Впрочем, уже на следующей неделе ожидается увеличение активности на рынке. При этом ситуация с ценами складывается неоднозначная. Стоит ли ждать падения цен? 7 мая, 21:29 Квартиры на вторичном рынке будут плавно дешеветь. © ТАСС / Артур Новосильцев

Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке Старой Москвы составляет сейчас 282,7 тыс. рублей. За месяц она практически не изменилась. Прибавка составляет всего 0,3%, что можно считать погрешностью. Таковы данные аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости".

Таким образом, рост средних цен квадратного метра остановился. Для сравнения: с начала этого года они увеличились на 1,2%, а за год — на 2,8%. В Новой Москве повышение средней цены было меньше. Сейчас квадратный метр стоит 207 тыс. рублей. За месяц цена выросла на 0,2%, с начала года — на 0,8%, а за год — на 2,4%.

— Рост средних цен на вторичном рынке можно назвать символическим и условным. Он происходит механически за счёт вымывания более дешёвых объектов. Как и прежде, большинство лотов продаются с дисконтом — такие же показатели были и год назад. То есть можно сказать, что цены в среднем пока на месте, поскольку рынок инертен, — отметил директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

Он подчеркнул, что за счёт долгих праздников май традиционно малопродуктивный месяц. И в целом обстановка сейчас не способствует особой активности на вторичном рынке. Сказывается дорогая ипотека.

— Но резкого падения спроса и цен мы не ждём, потому что участники рынка постепенно адаптируются к сегодняшним условиям. В ближайшей перспективе рынок будет подстраиваться под покупательную способность населения, продавцы будут "нащупывать" цены адекватные и привлекательные для покупателей, которых сейчас ограниченное количество. В целом сохранится общая тенденция — медленное сползание цен. Условно по 1% в месяц, — добавил Сергей Шлома.

Многие покупатели считают, что на фоне оживления деловой активности продавцы будут охотнее делать скидки. Показы жилья в майские праздники снижались, и после завершения каникул может сложиться впечатление, что продавцы будут активнее выходить на сделку. На самом деле всё не так просто. Заметного снижения цен после двухнедельного затишья риелторы не ждут. При этом тенденция к плавному и медленному движению вниз наметилась.

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Длительные праздники, как правило, влияют на спрос, так как большая часть как покупателей, так и продавцов планируют отпуска на эти периоды. После майских праздников и начала делового сезона активность начнёт восстанавливаться. Это можно проследить по аналогичным праздничным дням, таким как новогодние праздники, во время которых спрос падал, но после окончания возвращался с большей силой. Об этом рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— При текущих ставках на ипотеку цены оставаться на сегодняшних уровнях, даже несмотря на их некоторое снижение, не могут — на рынке банально нет покупателей. С учётом того, что ЦБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке до конца года в сторону увеличения до 15–16% годовых, можно сделать вывод, что вторичная ипотека будет держаться чуть ниже 20% годовых. В лучшем случае в районе 17% при огромной белой зарплате, правильной кредитной истории, "зарплатном клиентстве" и большом первоначальном взносе, который должен составить минимум 60%. Такие ставки для людей сейчас очень трудны для подъёма, — рассказал эксперт рынка недвижимости, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

По его прогнозам, спрос будет снижаться и дальше, что спровоцирует две тенденции. Первая — постепенное снижение цен. Уже сейчас от цен в объявлении можно запросто просить скидку до 15%, если делать это методично и обоснованно. Вторая — уход части объектов с рынка до "лучших" времён и увеличение предложения на рынке аренды, в основном до года.

Интересная ситуация складывается в секторе загородной недвижимости. Там весна и лето традиционно считаются наиболее активными сезонами. Посмотрев объём выданных ипотечных кредитов, можно заметить, что интерес к загородным домам сейчас сосредоточен на первичном рынке. Это связано с тем, что объём предложений на вторичном ограничен. Особенно если покупатель ищет дом в определённой локации, где доступно всего 5–10 объектов.

— Некоторые из них могут быть исключены из-за технических недостатков, например строительных нарушений, а также неблагоприятного окружения или других факторов. Загородный рынок в целом не испытывал серьёзных падений. Зимой обычно происходит небольшая коррекция, так как спрос на недвижимость за городом в это время снижается. Те, кто не успел продать свою недвижимость в течение весенне-летнего или осеннего сезонов, часто удерживают цены на прежнем уровне, не привлекая новых покупателей. Поэтому сейчас спрос на недвижимость вновь растёт. Ожидать снижения цен не стоит, учитывая, что загородный рынок ещё не достиг своего пика, — пояснил генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

Авторы Нина Важдаева