Россияне смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов

В России физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Как пишет газета "Известия", над данным вопросом сейчас работают в Минстрое.

"Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке", — сообщили в министерстве и добавили, что по таким проектам и будет оцениваться цена дома.

Эскроу-счета в данный момент применяют лишь девелоперы и застройщики, на чьих счетах деньги дольщиков хранятся до ввода домов. Исполнитель получает средства только после сдачи жилья в эксплуатацию.

В Минстрой считают, что введение данного механизма на стройку домов сможет решить трудности с банками, которые неохотно выдают займы на строительство. В министерстве пояснили, что при такой мере ипотека на возведение жилья будет выдаваться так же, как и на квартиры.