Юрист рассказал, какое имущество не заберут за долги

За долги забирают дорогие вещи, а вот единственное жильё, не находящееся в ипотеке, еду и одежду взыскать не смогут. Об этом рассказал управляющий партнёр юридического бюро "Палюлин и партнёры", судебный эксперт Антон Палюлин в беседе с Ura.ru.

"Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жильё, обременённое ипотекой: банк заберёт квартиру или дом при просрочке оплаты", — объяснил он.

При этом юрист выделил в отдельную группу россиян, у которых сумма долгов меньше стоимости их единственного жилья. В этом случае недвижимость выставят на торги, чтобы выплатить долг, разницу вернут должнику. Палюлин также отметил, что могут забрать вещи, если они дорогие. Речь идёт о драгоценностях, коврах и дизайнерских аксессуарах. Что точно не подлежит взысканию:

Предметы обихода и быта, вещи личного пользования: бельё, обувь, одежду.

Инструменты для работы должника стоимостью до 10 000 рублей.

Домашние животные и скот для личных подсобных нужд и постройки для них, семена для посева.

Продукты питания и деньги для должника и его иждивенцев на сумму до величины прожиточного минимума по России.

Топливо для приготовления пищи и обогрева.

Средство транспорта, необходимое инвалиду.

Призы, награды, памятные знаки, которыми был награждён должник.