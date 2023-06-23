Юрист рассказал, какое имущество не заберут за долги
Юрист Палюлин: За долги не забирают единственное жильё, еду и одежду
За долги забирают дорогие вещи, а вот единственное жильё, не находящееся в ипотеке, еду и одежду взыскать не смогут. Об этом рассказал управляющий партнёр юридического бюро "Палюлин и партнёры", судебный эксперт Антон Палюлин в беседе с Ura.ru.
"Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жильё, обременённое ипотекой: банк заберёт квартиру или дом при просрочке оплаты", — объяснил он.
При этом юрист выделил в отдельную группу россиян, у которых сумма долгов меньше стоимости их единственного жилья. В этом случае недвижимость выставят на торги, чтобы выплатить долг, разницу вернут должнику. Палюлин также отметил, что могут забрать вещи, если они дорогие. Речь идёт о драгоценностях, коврах и дизайнерских аксессуарах.
Что точно не подлежит взысканию:
- Предметы обихода и быта, вещи личного пользования: бельё, обувь, одежду.
- Инструменты для работы должника стоимостью до 10 000 рублей.
- Домашние животные и скот для личных подсобных нужд и постройки для них, семена для посева.
- Продукты питания и деньги для должника и его иждивенцев на сумму до величины прожиточного минимума по России.
- Топливо для приготовления пищи и обогрева.
- Средство транспорта, необходимое инвалиду.
- Призы, награды, памятные знаки, которыми был награждён должник.
Ранее адвокат Виктория Бессонова рассказала, что получить алименты с покинувшего РФ отца можно через приставов. Нужно отнести судебный приказ или исполнительный лист, назвать последний известный адрес, где проживает биологический папа ребёнка, а также сказать, что связи с должником не имеете, объяснила эксперт.
ТАСС / Сергей Коньков