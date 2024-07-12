Блогер Асхаб Тамаев остался без прав
Блогера Асхаба Тамаева лишили прав за нарушение порядка постановки ТС на учёт
Асхаб Тамаев. Обложка © VK / Асхаб Тамаев
Известного блогера Асхаба Тамаева лишили водительских прав, так как после покупки своего нового Rolls Royce Cullinan он не поставил автомобиль на учёт в течение 10 дней и дважды попался инспекторам ДПС. Об этом сообщает SHOT.
Новый Rolls Royce Cullinan Асхаба Тамаева. Фото © SHOT
В связи с нарушениями на блогера составили два протокола о повторном управлении транспортным средством, которое не было зарегистрировано в законном порядке. Суд решил лишить Асхаба права на управление транспортным средством на срок один месяц.
Ещё недавно Асхаб Тамаев ездил на "ламборгини" узнаваемого цвета. За последний год он успел получить 47 штрафов на сумму 75 тысяч рублей. Именно из-за этой итальянской иномарки блогер на днях угодил в скандал. 23-летний Тамаев ударил подростка по лицу рядом с "Москвой-сити", когда тот взбесил его крылатой фразой самого блогера. При этом 16-летний парень рассказал, что не ожидал от "чеченского Халка" такой реакции. Общественники из "Ветеранов России" обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера.