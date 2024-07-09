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9 июля, 09:37

Блогер Асхаб Тамаев отвесил пощёчину подростку около "Москвы-сити"

Блогер Асхаб Тамаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamaaev

Блогер Асхаб Тамаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamaaev

Блогер Асхаб Тамаев дал пощёчину подростку возле делового центра "Москва-сити" в столице. Видео инцидента опубликовал SHOT.

Блогер Асхаб Тамаев дал пощёчину подростку у "Москвы-Сити". Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы случившегося, в минувшую субботу блогер приехал на своём Lamborghini к башням Neva Towers, и вокруг него быстро стала собираться толпа заинтересованных подростков. Один из них что-то прокричал Тамаеву, после чего тот развернулся, подошёл и дал юноше пощёчину.

23-летний Тамаев — популярный российский блогер. В запрещённой социальной сети на него подписаны свыше 14 миллионов человек, а ещё у него четыре с лишним миллиона подписчиков на YouTube-канале. Тематика творчества — авто, гонки и бои. Является основателем поп-ММА-промоушна Hype Fighting Championship.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой ситуации, главным героем которой оказался Тамаев. В апреле блогер стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. ДТП произошло около полуночи рядом с той же "Москвой-сити". Контент-мейкер за рулём BMW M5 врезался в иномарку того же производителя, после чего одну из машин отбросило в столб. В обоих авто штатно сработали подушки безопасности, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

Юрий Лысенко
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