Блогер Асхаб Тамаев отвесил пощёчину подростку около "Москвы-сити"

Блогер Асхаб Тамаев дал пощёчину подростку возле делового центра "Москва-сити" в столице. Видео инцидента опубликовал SHOT.

Блогер Асхаб Тамаев дал пощёчину подростку у "Москвы-Сити". Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы случившегося, в минувшую субботу блогер приехал на своём Lamborghini к башням Neva Towers, и вокруг него быстро стала собираться толпа заинтересованных подростков. Один из них что-то прокричал Тамаеву, после чего тот развернулся, подошёл и дал юноше пощёчину.

23-летний Тамаев — популярный российский блогер. В запрещённой социальной сети на него подписаны свыше 14 миллионов человек, а ещё у него четыре с лишним миллиона подписчиков на YouTube-канале. Тематика творчества — авто, гонки и бои. Является основателем поп-ММА-промоушна Hype Fighting Championship.