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9 июля, 13:42

"Чеченского Халка" Тамаева хотят отправить на СВО после скандала с пощёчиной ребёнку

"Ветераны России" пригласили ударившего подростка блогера Тамаева в зону СВО

Асхаб Тамаев ударил подростка около "Москвы-сити" из-за знаменитой фразы "Это моя машина", которую сам же произносит во многих своих роликах. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev1

Асхаб Тамаев ударил подростка около "Москвы-сити" из-за знаменитой фразы "Это моя машина", которую сам же произносит во многих своих роликах. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev1

Общественники из "Ветеранов России" обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера Асхаба Тамаева, который из-за невинной шутки дал пощёчину подростку около "Москвы-сити". По данным SHOT, их возмущение вызвало не только поведение 23-летнего ютьюбера с миллионами поклонников в соцсетях, но и тот факт, что Тамаев активно рекламирует онлайн-казино, что является незаконным и наказывается штрафом.

Председатель движения Ильдар Резяпов обратил внимание на то, что блогеры должны осознавать свою ответственность перед молодёжью. По его мнению, в скандале с пощёчиной парню в Москве блогер показал "немужское поведение".

Депутат Госдумы комментирует инцидент с блогером Тамаевым. Видео © SHOT

"Асхаб, если у тебя есть сила, если ты так уверен в себе, приезжай в зону СВО на службу. Покажи, на что ты способен! Помоги бойцам, привези FPV-дроны для нужд фронта. Сейчас ты просто занимаешься глупостями, теряя годы своей жизни на пустое", — обратился он к Тамаеву через редакцию SHOT.

В свою очередь, депутат Госдумы Нина Останина в беседе с SHOT призвала отписаться от всех страниц блогера, ведь "предание забвению — это самое большое наказание".

SHOT узнал, за что Тамаев дал пощёчину подростку у "Москвы-сити"
SHOT узнал, за что Тамаев дал пощёчину подростку у "Москвы-сити"

Ранее Life.ru сообщал, что Тамаев дал пощёчину подростку возле делового центра "Москва-сити" в столице. Очевидцы рассказали, что инфлюэнсер приехал на своём Lamborghini к башням Neva Towers. Заметив блогера, вокруг него быстро стала собираться толпа фанатов.

Алексей Берковиц
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