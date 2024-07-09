"Чеченского Халка" Тамаева хотят отправить на СВО после скандала с пощёчиной ребёнку

Общественники из "Ветеранов России" обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера Асхаба Тамаева, который из-за невинной шутки дал пощёчину подростку около "Москвы-сити". По данным SHOT, их возмущение вызвало не только поведение 23-летнего ютьюбера с миллионами поклонников в соцсетях, но и тот факт, что Тамаев активно рекламирует онлайн-казино, что является незаконным и наказывается штрафом.

Председатель движения Ильдар Резяпов обратил внимание на то, что блогеры должны осознавать свою ответственность перед молодёжью. По его мнению, в скандале с пощёчиной парню в Москве блогер показал "немужское поведение".

Депутат Госдумы комментирует инцидент с блогером Тамаевым. Видео © SHOT

"Асхаб, если у тебя есть сила, если ты так уверен в себе, приезжай в зону СВО на службу. Покажи, на что ты способен! Помоги бойцам, привези FPV-дроны для нужд фронта. Сейчас ты просто занимаешься глупостями, теряя годы своей жизни на пустое", — обратился он к Тамаеву через редакцию SHOT.

В свою очередь, депутат Госдумы Нина Останина в беседе с SHOT призвала отписаться от всех страниц блогера, ведь "предание забвению — это самое большое наказание".