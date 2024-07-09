SHOT узнал, за что Тамаев дал пощёчину подростку у "Москвы-сити"

Блогер Асхаб Тамаев ударил подростка около "Москвы-сити" из-за знаменитой фразы "Это моя машина", которую сам произносит во многих своих роликах. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказали очевидцы телеграм-каналу, увидев блогера, мальчик крикнул ему в шутку эту фразу, а тот подошёл и отвесил несовершеннолетнему пощёчину. Такой инцидент не остался без внимания главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Блогер Асхаб Тамаев дал пощёчину подростку возле делового центра "Москва-сити" в столице. Видео инцидента опубликовал SHOT.

Она отметила, что такое поведение взрослого мужчины по отношению к ребёнку неприемлемо, а также подчеркнула, что скандальный блогер зарабатывает как раз на таких подростках, затягивая их в казино.

"Так должен вести себя мужчина, чеченец? Это пример для подражания молодёжи? Сам зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по 5 тысяч рублей за регистрацию, сам их ещё и бьёт? Ему опять ничего не будет? Я не понимаю, почему ему всё сходит с рук, просто не понимаю и удивляюсь", — написала Мизулина в своём телеграм-канале.