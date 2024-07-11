"Чеченский халк" и подросток, которому он отвесил пощёчину, нелепо обменялись извинениями

Блогер Асхаб Тамаев, который из-за невинной шутки дал пощёчину подростку около "Москвы-сити", встретился с пострадавшим от его тяжёлой руки мальчишкой и принёс извнения. Соответствующий ролик выложил у себя в соцсетях сам "Чеченский халк".

Он заявил, что в тот злополучный день "просто был не в настроении", а потому так резко отреагировал на фразу "это моя машина". Сам парнишка, видимо, настолько был рад встрече, что начал извиняться в ответ — мол, ему "не надо было подшучивать" над Тамаевым. При этом "чеченский Халк" дал понять, что его визави — "крепкий парнишка" и ростом даже выше блогера.