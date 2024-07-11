"Чеченский халк" и подросток, которому он отвесил пощёчину, нелепо обменялись извинениями
Блогер Тамаев извинился перед подростком, которому дал пощёчину за шутку
Блогер Асхаб Тамаев, который из-за невинной шутки дал пощёчину подростку около "Москвы-сити", встретился с пострадавшим от его тяжёлой руки мальчишкой и принёс извнения. Соответствующий ролик выложил у себя в соцсетях сам "Чеченский халк".
Блогер Тамаев извинился перед подростком, которому дал пощёчину за шутку. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev
Он заявил, что в тот злополучный день "просто был не в настроении", а потому так резко отреагировал на фразу "это моя машина". Сам парнишка, видимо, настолько был рад встрече, что начал извиняться в ответ — мол, ему "не надо было подшучивать" над Тамаевым. При этом "чеченский Халк" дал понять, что его визави — "крепкий парнишка" и ростом даже выше блогера.
Ранее популярность Асхаба Тамаева неожиданно взлетела в Сети после инцидента с подростком, которого 23-летний блогер ударил по лицу рядом с "Москвой-Сити", когда тот взбесил его крылатой фразой из роликов самого блогера. При этом 16-летний парень рассказал, что не ожидал от "чеченского Халка" такой реакции. А общественники из "Ветеранов России" обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev1