Милонов через Life.ru позвал "чеченского Халка" на битву с ВСУ вместо подростков

Не нужно обладать большим умом, чтобы обижать тех, кто младше тебя, поэтому поступок блогера Асхаба Тамаева должен получить свою правовую оценку, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился к "чеченскому Халку" через Life.ru и предложил проявить все свои самые лучшие качества в составе штурмового отряда на СВО.

"Руки распускать в отношении 16-летнего ума совсем не надо, совести тоже. Поэтому подобного рода поступок должен получить объективную правовую оценку. И не надо пытаться отмазать его как-то... Если он такой крутой и серьёзный мужчина, то я готов его с собой взять в штурмовую бригаду. Он там может показать всем нам образец отваги, мужества и героизма", — предложил Милонов.