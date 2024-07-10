Милонов через Life.ru позвал "чеченского Халка" на битву с ВСУ вместо подростков
Милонов предложил взять блогера Асхаба Тамаева в штурмовую бригаду на СВО
Асхаб Тамаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev1
Не нужно обладать большим умом, чтобы обижать тех, кто младше тебя, поэтому поступок блогера Асхаба Тамаева должен получить свою правовую оценку, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился к "чеченскому Халку" через Life.ru и предложил проявить все свои самые лучшие качества в составе штурмового отряда на СВО.
Милонов комментирует поступок блогера Асхаба Тамаева. Видео © Life.ru
"Руки распускать в отношении 16-летнего ума совсем не надо, совести тоже. Поэтому подобного рода поступок должен получить объективную правовую оценку. И не надо пытаться отмазать его как-то... Если он такой крутой и серьёзный мужчина, то я готов его с собой взять в штурмовую бригаду. Он там может показать всем нам образец отваги, мужества и героизма", — предложил Милонов.
Ранее популярность Асхаба Тамаева неожиданно взлетела в Сети после инцидента с подростком, которого 23-летний блогер ударил по лицу рядом с "Москвой-Сити", когда тот взбесил его крылатой фразой из роликов самого блогера. При этом 16-летний парень рассказал, что не ожидал от "чеченского Халка" такой реакции. А общественники из "Ветеранов России" обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера.