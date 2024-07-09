"Чеченский Халк" на бирюзовом Lamborgini за год насобирал 47 штрафов
SHOT: На Lamborgini блогера Асхаба Тамаева выписали 47 штрафов за год
Асхаб Тамаев и его Lamborgini. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/tamaaev1
На пёстрый "ламборгини" блогера Асхаба Тамаева за последний год было выписано 47 штрафов. Их сумма в общей сложности составила 75 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.
23-летний блогер Асхаб Тамаев является фигурантом двух административных дел. Он обвиняется в управлении транспортом, который не был зарегистрирован в установленном порядке. Рассмотрением этого дела занимается московский суд. Также у блогера есть "значки" за превышение скоростного режима, неоплаченную парковку, несоблюдение требований разметки и другие.
Но автопарк Тамаева не заканчивается на бирюзовом "ламбо". Иногда блогера можно увидеть за рулём элегантного Rolls Royce Cullinan 2020 года выпуска, который он приобрёл всего месяц назад. Стоимость такого автомобиля колеблется в районе 50 миллионов рублей.
Хотелось бы, чтобы подобные персонажи всплывали в новостной ленте в положительном контексте, однако об Асхабе Тамаеве заговорили после недавнего эпизода, когда тот дал пощёчину подростку около "Москвы-сити". Юноша выкрикнул в адрес блогера фразу: "Это моя машина!" — которая является одной из его визитных карточек, поскольку он сам часто любит её повторять в своих роликах. Почему-то в этот раз она взбесила Тамаева, который решил наказать юнца за дерзость.