"Не ожидал от него такого": Получивший пощёчину от Тамаева подросток рассказал, как всё было

Подросток, которому дал пощёчину Асхаб Тамаев, рассказал SHOT, что блогера задела фраза "Это моя машина". По словам Марка, отрицательный смысл в слова он не закладывал, а просто решил вспомнить "короночку" самого инфлюенсера.

Получивший пощёчину от Тамаева подросток рассказал, как всё было. Видео © SHOT

16-летний студент московского Колледжа мировой экономики и передовых технологий рассказал, что в районе высоток он гулял с друзьями. Увидев спортивную машину, молодые люди подбежали к ней, чтобы разглядеть дорогую тачку поближе. Когда из авто вышел блогер, Марк вспомнил коронную фразу "Это моя машина", но буквально через считаные секунды получил оплеуху.