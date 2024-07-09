"Не ожидал от него такого": Получивший пощёчину от Тамаева подросток рассказал, как всё было
SHOT: Получивший пощёчину от Тамаева подросток заявил, что не хотел его обидеть
Подросток, которому дал пощёчину Асхаб Тамаев, рассказал SHOT, что блогера задела фраза "Это моя машина". По словам Марка, отрицательный смысл в слова он не закладывал, а просто решил вспомнить "короночку" самого инфлюенсера.
Получивший пощёчину от Тамаева подросток рассказал, как всё было. Видео © SHOT
16-летний студент московского Колледжа мировой экономики и передовых технологий рассказал, что в районе высоток он гулял с друзьями. Увидев спортивную машину, молодые люди подбежали к ней, чтобы разглядеть дорогую тачку поближе. Когда из авто вышел блогер, Марк вспомнил коронную фразу "Это моя машина", но буквально через считаные секунды получил оплеуху.
По словам молодого человека, он не хотел обидеть блогера. Даже после произошедшего Марк не стал писать заявление и попросил у очевидцев удалить видео инцидента. При этом он отметил, что теперь ждёт личных извинений от Тамаева.
Напомним, Тамаев дал пощёчину подростку возле делового центра "Москва-сити" в столице. Очевидцы рассказали, что инфлюенсер приехал на своём Lamborghini к башням Neva Towers. Блогера заметили, вокруг него быстро стала собираться толпа. Позже стало известно, что он ударил парня из-за знаменитой фразы "Это моя машина", которую сам произносит во многих своих роликах.
FIGHT SHOW / Youtube