"У каждой семьи есть свои скелеты в шкафу": Иосиф Пригожин вступился за мужа Алсу и назвал все обвинения беспочвенными Иосиф Пригожин: Абрамов никогда не позволял себе ничего лишнего в браке с Алсу 12 июля, 13:38 Алсу, Ян Абрамов, Иосиф Пригожин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a, yan_abramov_official, prigozhin_iosif

В самый разгар бракоразводного процесса между Алсу и Яном Абрамовым на сторону предпринимателя встал Иосиф Пригожин. Известный продюсер рассказал, что новость о разрыве отношений между парой стала для него неожиданностью. Он также призвал семью сохранить дружеские отношения ради общих детей.

"Мы не знаем внутренней ситуации, кухни, как они жили. Понимаете, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Какие у них скелеты в шкафу — мы не знаем. Поэтому давать оценку семейной истории — это совсем неблагодарное дело", — прокомментировал Иосиф Пригожин в беседе с RTVI.

Также продюсер отметил, что развод Алсу и Абрамова застал его врасплох. По его мнению, певица не стала бы делать публичных заявлений без серьёзного повода, ведь за пределами сцены она предельно деликатна и скромна. Однако он выступил и в защиту Абрамова, который, с его слов, "никогда ничего лишнего не позволял себе".

Муж Валерии добавил, что не видит каких-либо репутационных рисков для супругов. И всё же призвал пару продолжать общение ради подрастающих общих детей.

Авторы Мария Любицкая