"Врёт": Что достанется певице Алсу после развода с Абрамовым Звёздная тусовка обсуждает новость о разводе Алсу и Яна Абрамова. У каждой стороны есть группа поддержки из селебрити, среди которых Собчак и Киркоров. На днях Алсу подала в Савёловский райсуд Москвы иск о разделе имущества. Life.ru предположил, что она может получить. 10 июля, 21:19 В мае Алсу подала на развод, намекнув в соцсетях, что причина — это Анастасия Решетова. Коллаж © Life.ru Фото © Telegram / НеМалахов, © Freepik / diana_mironenko

Почему разводятся Абрамовы

Ещё в феврале Алсу Абрамова (Сафина) отрицала разлад со своим мужем Яном Абрамовым, которого заподозрили в романе с бывшей девушкой Тимати — моделью Анастасией Решетовой.

— Даже спустя 18 лет брака муж часто дарит цветы и подарки, — сохраняла хорошую мину Алсу. С Абрамовым у них трое детей, самому младшему из которых восемь лет.

Но уже в мае певица подала на развод, намекнув в соцсетях, что причина — это Анастасия Решетова.

Прозрачный намёк Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bloknot_stars

Заявление на развод поступило от Алсу в 418-й судебный мировой участок Пресненского района Москвы. Заседание было отложено и состоится в конце августа. По сведениям светских хроникёров, всё это время Ян Абрамов пытается помириться или хотя бы полюбовно урегулировать бракоразводный процесс. Но не получается, потому что Алсу настроена решительно.

Позицию Яна Абрамова почему-то высказала Ксения Собчак, а не он сам.

— Вне зависимости от позиции Алсу по вопросу о возможности сохранения нашей семьи общая стоимость активов и имущества, предлагаемых к передаче Алсу Абрамовой, составляет ориентировочно 2,5 миллиарда рублей. Я также выражаю готовность взять на себя (и юридически закрепить) дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу Абрамовой и наших детей, — процитировала Собчак Яна Абрамова.

— Врёт, — традиционно прокомментировала Алсу в соцсетях. Этот ответ уже стал мемом.

Алсу не верит Абрамову и Собчак. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / peopletalkru

— Не более чем вброс его пиарщиков, чтобы обелить запятнанную репутацию. Развод состоится. Суд отложили на два месяца не для сохранения семьи, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. Назад дороги нет, — конкретизировала певица в интервью журналистам.

Звёздный срач

Как пишет светская пресса, Алсу сейчас в огне. Ранее она никогда не комментировала личную жизнь. Но пару недель назад она разразилась в сторис "Инстаграма"* откровенной бранью: "Таких называют девушками с низкой социальной ответственностью и представительницами древнейшей профессии". Впрочем, напрямую имя Анастасии Решетовой певица так и не назвала.

Из соцсетей Алсу. Фото © Telegram / Антиглянец

Алсу поддержали постами ведущая Катя Гордон и психолог Вероника Степанова. Последняя зашла ещё дальше и напрямую обозвала Анастасию Решетову. Модель не стерпела оскорблений и написала заявление в полицию, требуя изъять у Степановой ноутбук, смартфон и привлечь её к уголовной ответственности за клевету. Уже известно, что интересы Решетовой как истицы будет представлять известный адвокат Сергей Жорин.

К бракоразводному сериалу вскоре присоединилась бывшая участница шоу "Холостяк" Екатерина Заворовская. В своём блоге она поддержала Анастасию Решетову и посоветовала Алсу направить весь свой гнев на мужа. Забавно, что Заворовской в своё время тоже приписывали роман с Яном Абрамовым. Якобы у неё от него даже родились близнецы. Сама Заворовская опровергла это.

Влез в скандал и Филипп Киркоров.

— Ян влюбился в Алсу с первого взгляда и буквально носил жену на руках все 18 лет совместной жизни. Он образцовый отец. Точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет, — заявил поп-король.

Также за Абрамова вступились блогер Курбан Омаров, который в своё время ушёл от ведущей Ксении Бородиной к другой женщине, и певец Алексей Чумаков, который считает, что виноваты оба.

Тут уж не стерпела ведущая Лера Кудрявцева:

— Знаю, как Алсу страдала, узнав, что Ян встречается с Настей (Решетовой. — Прим. Life). Это невыносимая боль для любящей жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Перебор! — заявила Кудрявцева.

Лера Кудрявцева открыто говорит, что Ян Абрамов якобы изменял Алсу с Решетовой. Фото © Telegram / Лера Кудрявцева

Что будут делить Алсу и Ян Абрамов

В июле Алсу подала иск в Савёловский суд Москвы на раздел совместно нажитого имущества с Яном Абрамовым. 26 июля запланирована предварительная беседа. В деле уже фигурирует исполнительный лист. То есть Алсу, вероятно, наложила арест на какое-то имущество, чтобы муж не успел его вывести. По закону разделу подлежит имущество, нажитое за время брака. При этом неважно, кто именно из супругов его купил. Что касается недвижимости, то, возможно, в список попадут два особняка и две квартиры.

Первой совместной недвижимостью четы стали апартаменты на 350 квадратов в знаменитом элитном ЖК "Триумф-палас" на Лениградском проспекте, прозванном в народе новой сталинской высоткой. Дом спроектирован так, что из каждого окна открывается потрясающий вид. В цоколе отлично продуманная инфраструктура. Во дворе есть яблоневый сад и фонтаны. Вокруг неприступный забор и трёхступенчатая охрана. Рядом Чапаевский парк. Если судить по риелторским сайтам, этот совместный актив может потянуть на 700 млн рублей.







После рождения второго ребёнка у Алсу и Яна Абрамовых появился четырёхэтажный викторианский особняк площадью 3112 квадратов на 60 сотках земли в фешенебельном посёлке Усово-3 на Рублёвке. На фотографиях в соцсетях певицы этот дворец неоднократно мелькал. Колоннада, лепнина, скульптуры, мебель на заказ, мозаика на стенах, бассейн с панорамными окнами и видом на сосновый лес — позавидуют даже олигархи из топ-10 Forbes. Сколько стоит такое роскошество, сказать сложно. Если судить по продажам соседних домовладений — то не менее миллиарда рублей.

Викторианский особняк Алсу и Яна Абрамовых в рублёвском посёлке Усово-3. Фото © Google Maps

Также у семьи Абрамовых есть огромное домовладение под Севастополем в элитном посёлке Вязовая Роща. По данным папарацци, эту недвижимость подарил детям Алсу и Яна их дед, отец певицы. К роскошному дому прилагались причал и личный пляж, салон красоты, кинозал, конюшня с манежем, теннисные корты, уличный и внутренний бассейны, вертолётная площадка и даже собственная мечеть. По словам местных, звёздные супруги бывали здесь крайне редко — последний раз в середине прошлого десятилетия. Далее эта недвижимость использовалась как гостиница и заметно поистрепалась. На продажу её выставили задолго до развода. По слухам, недавно нашёлся покупатель, готовый купить виллу за 800 млн рублей. Возможно, слухи возникли из-за того, что в конце мая на этой территории загремели рабочие, начался ремонт. Был ли продан актив, неизвестно. Но в настоящий момент в гостинице можно снять номер за 9–23 тысячи рублей в сутки.















Также Алсу и Ян Абрамовы располагают квартирой в Лондоне около стадиона Lord’s Cricket Ground в районе Сент-Джонс-Вуд. Вероятно, речь о таунхаусах, утопающих в зелени, за которыми бдительно приглядывает специально нанятый персонал. Это одно из самых фешенебельных и безопасных мест в Лондоне. Здесь находится знаменитая студия "Эбби Роуд", где записывались The Beatles. Самая скромная квартира с одной спальней в этом районе обойдётся в 1 млн фунтов стерлингов.

К слову, лет двадцать назад Алсу признавалась, что у неё есть британское гражданство и что она с семьёй прочно обосновалась в Великобритании, а в Россию прилетает лишь на короткий срок. Возможно, это объясняет тот факт, что у её детей нет никакого следа в Сети.

Лондонский район Сент-Джонс-Вуд, где у Алсу и Яна Абрамовых квартира. Фото © abc.london/ru

На днях в Сети появилась информация, что Алсу могла выставить на продажу свою (подаренную родителями) квартиру на Никитском бульваре в отреставрированном историческом доме. Life.ru проверил — это не так. Не совпадают этажи. Но если она решит продать актив, то сможет поставить такой же ценник — 299 млн рублей.

Здесь квартира, которую подарили Алсу родители. Фото © 2Gis

Почему Алсу и Ян Абрамов такие богатые

Отец Алсу с советских времён работал в башкирской нефтянке. После перестройки стал вице-президентом "Когалымнефти" и "ЛУКойла". С 2002-го по 2014 год он был сенатором Совета Федераций РФ. Forbes тогда оценивал его состояние на уровне полумиллиарда долларов.

Ян Абрамов тоже родился с золотой ложкой во рту. Его отец был банкиром ещё в советские времена. После перестройки стал председателем совета директоров коммерческого банка "Местный кредит" (ныне ликвидирован). Сам Ян с 24 лет руководил Российско-американским советом делового сотрудничества. Потом работал у отца в банке, далее был совладельцем АО "Новые оружейные технологии", которое выпускает известный травматический пистолет "Оса", и главой Московской пиротехнической ассоциации. Сейчас они с отцом развивают столичные компании "Сан" и "Сан холдинг", которые управляют ресторанами и занимаются доставкой еды.

Ян и Алсу Абрамовы однажды попали в скандал, когда якобы посодействовали своей дочери в победе на шоу "Голос. Дети". Недавно певица извинилась за тот инцидент. Но попросила прощения не у проигравшей девочки, не у публики, а у своей дочери.

А вы верите в то, что причиной развода Алсу и Абрамова стала измена? 0 Да, слухи об изменах Абрамова ходили давно Нет, он честный семьянин, причина развода иная Возможно, это просто пиар-ход звёздной семьи Мне нет дела до какой-то Алсу и её мужа

Авторы Пётр Егоров