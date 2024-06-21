"Тонешь, тонешь, не потонешь": Как сейчас живёт певец Илья Лагутенко, осудивший спецоперацию Закрыто объявление о продаже квартиры на "золотой" Остоженке лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко. Сам певец сейчас в Лос-Анджелесе. Спецоперацию он осудил сразу же после её начала. Как сейчас живёт звезда и сколько зарабатывает? 20 июня, 21:17 12366 12366 После антивоенного поста Лагутенко и группа "Мумий Тролль" отменили все концерты в России. Обложка Коллаж © Life.ru © ТАСС / Пётр Ковалёв, © Freepik / macrovector

Какой позиции придерживается Лагутенко

Сразу после начала спецоперации в официальных соцсетях рок-группы "Мумий Тролль" появился антивоенный пост:

— Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Музыка сорвалась. Мир нужен немедленно. Нам придётся снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание, — это сообщение сопровождалось хештегами "Нет войне" и "Дайте миру шанс". После его публикации команда "Мумий Тролля" отменила все концерты в России.

Как выяснил Life.ru, семья лидера группы, 55-летнего Ильи Лагутенко, давно перебралась в Лос-Анджелес. Согласно американским базам, рокеру принадлежит роскошный особняк на Малхолланд-драйв вблизи Голливуда. Актив был куплен ещё в нулевых годах, а в 2018-м переписан на именной траст Lagutenko Ilya Co. Aivl Family Trust. Сейчас голливудская недвижимость Лагутенко оценивается в сумму до трёх миллионов долларов. Цена оправданна: домовладение находится на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид на Город ангелов, есть собственные бассейн, лужайка и лесок.

В минувшем году Илья заплатил за этот особняк 26 тысяч долларов налогов (около 2,5 млн рублей по текущему курсу).









Рабочий кабинет Ильи Лагутенко тоже находится в Лос-Анджелесе. Артист числится президентом компании Captain Music, зарегистрированной в местном деловом центре. Снимать такой офис недёшево: из окон видны Тихий океан и горы Санта-Моники. Сейчас Лагутенко готовит большой гастрольный тур по США, сообщил его признанный иноагентом коллега Максим Покровский*. К слову, больших выступлений у "Мумий Тролля" не было давно. Последнее время группа давала концерты на небольших площадках на Бали, в Дубае, Алма-Ате, на Пхукете и в Тбилиси.

Параллельно Илья Лагутенко изо всех сил развивает свой новый проект, рассчитанный на англоязычного слушателя. Называется "Уилл Лаут". Под этим псевдонимом Лагутенко уже записал на английском и выложил в "Ютубе" три клипа. Просмотров у них мало — всего 150 тысяч за три месяца.

Бизнес-центр в Лос-Анджелесе, где у лидера группы "Мумий Тролль" офис. Фото © Loopnet.com

Находясь за границей, Лагутенко много времени проводит с осудившими СВО релокантами. Недавно, например, встречался с Ильёй Прусикиным* из Little Big, причём их совместный снимок опубликовал радикальный по отношению к России украинский блогер Ян Гордиенко.

Лагутенко встречался с Ильёй Прусикиным*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yan_gordienko

Как Лагутенко зарабатывает в России 100 млн

Со своим бизнесом в России Илья Лагутенко расставаться не спешит. На его имя зарегистрировано ИП, управляющее шестью товарными знаками, включая "Мумий Тролль Music Bar". Это модное дорогое заведение со строгим фейсконтролем на Новом Арбате. По отчётности его контролируют третьи лица через фирму "Профит Реалти", чьи доходы в прошлом году достигли 106 млн рублей. Часть прибыли уйдёт Илье в США.

"Мумий Тролль Music Bar". Фото © yandex.ru

Ещё у Ильи Лагутенко есть доля в компании "Лагуна", которая занимается оптовой и розничной продажей музыкальных записей. Впрочем, основными бенефициарами юрлица являются мать и отчим певца. Доходы нестабильные: в сумме свыше 320 млн рублей за последние пять лет.

Какая недвижимость есть у семьи певца

У семьи имеется элитная недвижимость, возможно, её сейчас спешно продают. До отъезда из страны Илья Лагутенко проводил время в самом дорогом районе Москвы — на улице Остоженке (памятник федерального значения). Речь идёт о реконструированном дореволюционном здании, построенном прославленным архитектором Константином Мельниковым. Лагутенко занимал там четырёхкомнатную квартиру. Она уже дважды (этой и прошлой весной) выставлялась на продажу за 105 млн рублей, но неизвестно, была ли продана.

Здание на Остоженке, где продавалась квартира Ильи Лагутенко. Фото © 2gis.ru

— Её изюминка — это эксплуатируемая кровля с обзором на 360 градусов и площадью 400 метров. Внутренняя планировка оформлена в авторском дизайне. Для отделки использованы натуральные материалы и элементы ручной работы. В интерьере есть антикварные предметы и действующий камин. Установлена итальянская сантехника. Реклама в СМИ строго запрещена, всем интересантам высылаем презентации, — гласило уже снятое с публикации объявление.

Хозяева либо уже нашли покупателя, это могло случиться примерно пару месяцев назад, либо просто боятся публичности.









Загородная резиденция певца расположена около коттеджного посёлка "Княжье озеро" на Новорижском шоссе. Это десять соток земли, два трёхуровневых коттеджа, гостевой дом и банный комплекс с бассейном. Над дизайном работали профессионалы.

— На стенах у меня висят работы замечательных современных китайцев-художников Ин Йе-Фу и Ван Цина, — как-то хвастался Лагутенко.







Это не вся недвижимость семьи Ильи Лагутенко. У неё может оставаться трёшка в петербургском доходном доме Евментьева (до 20 млн рублей) и московской сталинке у парка "Покровское-Стрешнево".

Как Илья Лагутенко к успеху шёл

Илья Лагутенко — типичное дитя советской номенклатуры. Его родной и двоюродный деды по неизвестной причине воспитывались в доме великого архитектора Алексея Щусева. Первый впоследствии возглавил Главное архитектурно-планировочное управление Москвы и считается автором знаменитых хрущёвок. Второй стал членом Союза художников СССР, рисуя героев страны и эпизоды Великой Отечественной.

Отец певца, тоже архитектор по профессии, рано умер: после этого семья переехала во Владивосток, на родину модельера-матери. Отчим Ильи — капитан дальнего плавания.

Отчим Ильи служил на флоте. Фото © VK / Мумий Тролль — Источник Вдохновения

В столице Приморья Илья Лагутенко получил перспективное образование: сначала отучился в местной привилегированной школе с углублённым изучением китайского языка, потом — в Дальневосточном университете на кафедре востоковедения.

Уже в школьные годы Лагутенко сколотил собственную рок-группу. Как потом признавался певец, в отличие от миллионов других советских детей, ему всегда были доступны записи запрещённых в Советском Союзе западных исполнителей. Например, Queen, Genesis, Pink Floyd, Alice Cooper и Kiss.











Группу "Мумий Тролль" Илья Лагутенко основал в 1983 году, вскоре после этого был выпущен первый студийный альбом. Но затем в музыкальной карьере будущей звезды вдруг начался длительный перерыв. Лагутенко пошёл служить на Тихоокеанский флот (вероятно, с подачи отчима), потом стажировался в качестве коммерческого советника в Китае и Англии. В Россию вернулся лишь во второй половине девяностых. Вот тогда "Мумий Тролль" и загремел по всей стране.

На протяжении всех нулевых и большей частью десятых Лагутенко был суперзвездой. Позднее он переквалифицировался в продюсера и организатора международных фестивалей.

Где семья лидера "Мумий Тролля"

Лидер "Мумий Тролля" дважды женат. От первой супруги у него есть 36-летний сын Игорь. Про парня пишут, что он осел в Лондоне и стал там профессиональным игроком в регби. Судя по социальным сетям, Игорь Лагутенко действительно живёт в Англии, однако он не спортсмен, а менеджер инвестиционного фонда, специализирующегося на вложениях в криптовалюты.

Игорь Лагутенко действительно живёт в Англии, однако он не спортсмен, а менеджер инвестиционного фонда, специализирующегося на вложениях в криптовалюты. Фото © linkedin.com

Первая жена бросила певца якобы из-за его многочисленных измен. Второй супругой стала гимнастка и модель Анна Жукова, которая младшего его на одиннадцать лет. Пара растит двух несовершеннолетних дочек.

* Признан в России иностранным агентом.

Нужно ли перекрыть в России бизнес Лагутенко, который живёт в США? 0 Да, ведь деньги уходят за границу Нет, если он честно платит все налоги Я не знаю, кто такой Лагутенко, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров