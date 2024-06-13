Тот ещё Кощей: Как живёт бежавший из России актёр Александр Филиппенко На днях в Москве вручили премию "Белый слон" сбежавшему из России актёру Александру Филиппенко. Он давно критикует политику России и поддерживает Украину. Где живёт некогда популярный актёр? 13 июня, 05:05 79-летний актёр Филиппенко — главный злодей сначала советской, а позже и российской сцены. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexander.filippenko, © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Какой позиции придерживается Филиппенко

79-летний актёр Филиппенко — главный злодей сначала советской, а позже и российской сцены — многим знаком по ролям Кощея Бессмертного (сказка "Там, на неведомых дорожках"), Смерти (в рок-опере Владимира Грамматикова), Азазелло и Коровьева в "Мастере и Маргарите" сначала у Юрия Кары, а позже у Владимира Бортко.

Филиппенко уже давно известен своей критической позицией по поводу действующей российской власти — за последние десять лет принимал участие во множестве протестных акций. В 2014 году он выступил категорически против воссоединения Крыма с Россией, а в 2022 году в соцсетях выложил свою фотографию в украинской вышиванке.

Позиция Филиппенко относительно проведения СВО привела к тому, что организаторам его концертов в России стали отказывать в согласовании площадок. По сути, актёр остался без основного источника доходов. В результате в ноябре того же года он уволился из Государственного академического театра имени Моссовета, в котором служил последнее время, и уехал в Литву. Как стало известно год спустя, чтобы "прийти в себя и забыть всю эту гадость".

В своих соцсетях Александр Филиппенко рассыпался в благодарностях за премию. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / filippenko.alexander

Как живёт и чем зарабатывает актёр

После бегства из России актёр занимается тем же, что и прочие беглые артисты, — гастролирует со своими "творческими вечерами" по странам Европы и республикам бывшего СССР. В феврале этого года даже побывал на своей родине — в Казахстане.

Кроме того, активно сотрудничает с латвийским организатором выступлений "Прямая речь" (Pryamaya OÜ), на площадках которой сейчас регулярно появляются Дмитрий Быков** и Леонид Парфёнов.

В Прибалтике есть площадки, занимающиеся обеспечением доходов "беглой интеллигенции". На них также можно увидеть Александра Филиппенко. Фото © pryamaya

В марте 2023 года в Риге он отметился участием в читке по сути русофобской пьесы Артура Соломонова "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Судя по надписи на афише, деньги, собранные во время постановки, должны были пойти на помощь Украине.

В соцсетях Филиппенко часто постит фотографии домашних посиделок с другими российскими беглецами — актрисой Чулпан Хаматовой, режиссёром Дмитрием Крымовым, главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратовым**. Среди прочих есть и актёр Вениамин Смехов.

В компании Филиппенко часто можно увидеть таких откровенных русофобов, как, например, Анатолий Белый**. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexander.filippenko

Как живёт семья Филиппенко в России

В России, по крайней мере формально, Филиппенко жил довольно скромно: у него в Москве есть небольшая квартира площадью всего 55 квадратов. Но зато в самом центре столицы — прямо на Патриках.

Неплохо устроились и его дочери. Старшая — 44-летняя Мария — работала сначала в школе учителем латинского и немецкого языков, а позже старшим преподавателем на кафедре немецкого языка в НИУ ВШЭ — Высшей школе экономики, которую уже давно называют самым либеральным вузом страны и обителью пятой колонны. Параллельно подрабатывала на различных руководящих должностях в ИКЕА.

У Марии есть стометровая квартира в районе Куркино рыночной стоимостью около 30 млн рублей и дача площадью 150 квадратов в подмосковном Солнечногорске.

Младшая дочь — Александра — выпускница МГИМО, кандидат наук, эксперт по внутренней политике США и старший научный сотрудник Института США и Канады РАН. Того самого, директор которого — Валерий Гарбузов — осенью прошлого года написал большую статью о глобальном доминировании США в мире, об "имперских комплексах" России и царящей в ней "атмосфере псевдопатриотического безумства". После этого директора, разумеется, уволили, а разные беглые иноагенты — политологи и журналисты — немедленно подняли волну, что увольнение, дескать, ознаменовало "гибель экспертной интеллигенции" в России.

Александра Филиппенко, младшая дочь актёра, часто появляется на европейских русскоязычных (и не только) телеканалах. Фото © newprospect

После начала СВО в 2022 году 38-летняя Александра уехала из России в Литву — именно к ней в Вильнюс позже и приехал отец. Она политический обозреватель "независимых российских, украинских и международных СМИ", в том числе телеканалов "Дождь"**, France24, Current Time, FreeДом, "Радио Свобода"**, TRT World и "Живой гвоздь" (бывшее "Эхо Москвы").

В Москве девушка оставила жильё, расположенное прямо по соседству с домом Филиппенко-старшего, — в Спиридоньевском переулке, практически напротив Патриарших прудов. Здесь на пятом этаже одной из сталинок находится четырёхкомнатная квартира площадью 108 квадратов. Такие на рынке сейчас оцениваются более чем в 100 млн рублей. Кроме Александры здесь же зарегистрирована и нынешняя супруга Александра Филиппенко Марина Ишимбаева.

В последнее время дочь артиста гоняла на папином Mini Cooper Countryman, раскрашенном в цвета британского флага.

Что собой представляет премия "Белый слон"

Изначально кинопремия учреждалась для поддержки артхаусного кино в России, а также документальных и мультипликационных фильмов, которые обычно не выходят на широкий экран. Однако за последние годы, по сути говоря, превратилась в оппозиционный междусобойчик, из которого в какой-то момент побежали даже номинанты.

В 2021 году режиссёр Андрей Кончаловский потребовал снять с премии его фильм "Дорогие товарищи!". Впрочем, тогда экспертный совет премии не только не прислушался к желанию Кончаловского, но даже наградил произведение.

Решение режиссёра появилось на фоне большого скандала, когда от жюри поступило предложение дать специальный приз "Событие года" оппозиционеру Алексею Навальному* за серию "новаторских документальных фильмов-расследований" политической направленности.

Старшая дочь Филиппенко Мария водит дружбу с известным русофобом Аркадием Бабченко. Фото © fb

Тогда российский Союз кинематографистов опубликовал релиз, в котором заявил, что "некоторые политизированные коллеги (члены Гильдии киноведов и кинокритиков, в том числе бывшие) пытаются навязать членам нашей организации однополярность". Кинематографисты обвинили экспертный совет в том, что "политизированные коллеги" выдают собственную политическую позицию за общую, а "политические манифесты" — за художественное осмысление.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Почему Филиппенко выступает против России? 0 Потому что слишком долго играл злодеев Видимо, у него всегда были такие убеждения Пусть с этим разберутся силовики и Минюст Я не знаю такого актёра, мне нет до него дела

Авторы Евгений Кузнецов