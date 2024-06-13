Тот ещё Кощей: Как живёт бежавший из России актёр Александр Филиппенко
На днях в Москве вручили премию "Белый слон" сбежавшему из России актёру Александру Филиппенко. Он давно критикует политику России и поддерживает Украину. Где живёт некогда популярный актёр?
79-летний актёр Филиппенко — главный злодей сначала советской, а позже и российской сцены. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexander.filippenko, © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani
Какой позиции придерживается Филиппенко
79-летний актёр Филиппенко — главный злодей сначала советской, а позже и российской сцены — многим знаком по ролям Кощея Бессмертного (сказка "Там, на неведомых дорожках"), Смерти (в рок-опере Владимира Грамматикова), Азазелло и Коровьева в "Мастере и Маргарите" сначала у Юрия Кары, а позже у Владимира Бортко.
Филиппенко уже давно известен своей критической позицией по поводу действующей российской власти — за последние десять лет принимал участие во множестве протестных акций. В 2014 году он выступил категорически против воссоединения Крыма с Россией, а в 2022 году в соцсетях выложил свою фотографию в украинской вышиванке.
Позиция Филиппенко относительно проведения СВО привела к тому, что организаторам его концертов в России стали отказывать в согласовании площадок. По сути, актёр остался без основного источника доходов. В результате в ноябре того же года он уволился из Государственного академического театра имени Моссовета, в котором служил последнее время, и уехал в Литву. Как стало известно год спустя, чтобы "прийти в себя и забыть всю эту гадость".
В своих соцсетях Александр Филиппенко рассыпался в благодарностях за премию. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / filippenko.alexander
Как живёт и чем зарабатывает актёр
После бегства из России актёр занимается тем же, что и прочие беглые артисты, — гастролирует со своими "творческими вечерами" по странам Европы и республикам бывшего СССР. В феврале этого года даже побывал на своей родине — в Казахстане.
Кроме того, активно сотрудничает с латвийским организатором выступлений "Прямая речь" (Pryamaya OÜ), на площадках которой сейчас регулярно появляются Дмитрий Быков** и Леонид Парфёнов.
В Прибалтике есть площадки, занимающиеся обеспечением доходов "беглой интеллигенции". На них также можно увидеть Александра Филиппенко. Фото © pryamaya
В марте 2023 года в Риге он отметился участием в читке по сути русофобской пьесы Артура Соломонова "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Судя по надписи на афише, деньги, собранные во время постановки, должны были пойти на помощь Украине.
В соцсетях Филиппенко часто постит фотографии домашних посиделок с другими российскими беглецами — актрисой Чулпан Хаматовой, режиссёром Дмитрием Крымовым, главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратовым**. Среди прочих есть и актёр Вениамин Смехов.
В компании Филиппенко часто можно увидеть таких откровенных русофобов, как, например, Анатолий Белый**. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexander.filippenko
Как живёт семья Филиппенко в России
В России, по крайней мере формально, Филиппенко жил довольно скромно: у него в Москве есть небольшая квартира площадью всего 55 квадратов. Но зато в самом центре столицы — прямо на Патриках.
Неплохо устроились и его дочери. Старшая — 44-летняя Мария — работала сначала в школе учителем латинского и немецкого языков, а позже старшим преподавателем на кафедре немецкого языка в НИУ ВШЭ — Высшей школе экономики, которую уже давно называют самым либеральным вузом страны и обителью пятой колонны. Параллельно подрабатывала на различных руководящих должностях в ИКЕА.
У Марии есть стометровая квартира в районе Куркино рыночной стоимостью около 30 млн рублей и дача площадью 150 квадратов в подмосковном Солнечногорске.
Младшая дочь — Александра — выпускница МГИМО, кандидат наук, эксперт по внутренней политике США и старший научный сотрудник Института США и Канады РАН. Того самого, директор которого — Валерий Гарбузов — осенью прошлого года написал большую статью о глобальном доминировании США в мире, об "имперских комплексах" России и царящей в ней "атмосфере псевдопатриотического безумства". После этого директора, разумеется, уволили, а разные беглые иноагенты — политологи и журналисты — немедленно подняли волну, что увольнение, дескать, ознаменовало "гибель экспертной интеллигенции" в России.
Александра Филиппенко, младшая дочь актёра, часто появляется на европейских русскоязычных (и не только) телеканалах. Фото © newprospect
После начала СВО в 2022 году 38-летняя Александра уехала из России в Литву — именно к ней в Вильнюс позже и приехал отец. Она политический обозреватель "независимых российских, украинских и международных СМИ", в том числе телеканалов "Дождь"**, France24, Current Time, FreeДом, "Радио Свобода"**, TRT World и "Живой гвоздь" (бывшее "Эхо Москвы").
В Москве девушка оставила жильё, расположенное прямо по соседству с домом Филиппенко-старшего, — в Спиридоньевском переулке, практически напротив Патриарших прудов. Здесь на пятом этаже одной из сталинок находится четырёхкомнатная квартира площадью 108 квадратов. Такие на рынке сейчас оцениваются более чем в 100 млн рублей. Кроме Александры здесь же зарегистрирована и нынешняя супруга Александра Филиппенко Марина Ишимбаева.
В последнее время дочь артиста гоняла на папином Mini Cooper Countryman, раскрашенном в цвета британского флага.
Что собой представляет премия "Белый слон"
Изначально кинопремия учреждалась для поддержки артхаусного кино в России, а также документальных и мультипликационных фильмов, которые обычно не выходят на широкий экран. Однако за последние годы, по сути говоря, превратилась в оппозиционный междусобойчик, из которого в какой-то момент побежали даже номинанты.
В 2021 году режиссёр Андрей Кончаловский потребовал снять с премии его фильм "Дорогие товарищи!". Впрочем, тогда экспертный совет премии не только не прислушался к желанию Кончаловского, но даже наградил произведение.
Решение режиссёра появилось на фоне большого скандала, когда от жюри поступило предложение дать специальный приз "Событие года" оппозиционеру Алексею Навальному* за серию "новаторских документальных фильмов-расследований" политической направленности.
Старшая дочь Филиппенко Мария водит дружбу с известным русофобом Аркадием Бабченко. Фото © fb
Тогда российский Союз кинематографистов опубликовал релиз, в котором заявил, что "некоторые политизированные коллеги (члены Гильдии киноведов и кинокритиков, в том числе бывшие) пытаются навязать членам нашей организации однополярность". Кинематографисты обвинили экспертный совет в том, что "политизированные коллеги" выдают собственную политическую позицию за общую, а "политические манифесты" — за художественное осмысление.
* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.
Почему Филиппенко выступает против России?