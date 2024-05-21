"Просто ушльопки": Почему разбитную Верку Сердючку затравили даже патриоты Украины В последнее время фрик Верка Сердючка попадает в неприятности не только за рубежом. Новый скандал прогремел на Украине: Андрея Данилко хейтят за песни на русском языке, которые приносят ему основной заработок. 20 мая, 21:25 Верка Сердючка решила подогреть публику своими старыми русскоязычными хитами, но, похоже, просчиталась. Коллаж © Life. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM

Что разозлило украинских патриотов

Как пишут украинские СМИ, в какой-то момент во время благотворительного концерта, деньги от которого должны были пойти на помощь ВСУ, Верка Сердючка решила подогреть публику своими старыми русскоязычными хитами, но, похоже, просчиталась в оценке остроты стоящего перед Незалежной мовного вопроса.

Под строчки "Всё будет хорошо" и "Я иду такая вся" часть публики покинула концерт, а в соцсетях быстро распространились ролики с фиксацией "предательства" певца, собравшие сотни гневных комментариев.

По первое число попало, кстати, не только звезде, но и всем подпевавшим Сердючке зрителям: "Ви просто ушльопки", — пишут сетевые укроактивисты, возмущённые тем, что "во время войны [с москалями] со сцены звучит русская речь". В их понимании представление было "танцем на крови", исполняемым "ухилянтами [уклонистами]", "манкуртами" и "подонками" "в разгар наступательных действий [российских войск] в Харьковской области".

Кто-то демонстративно ушёл с концерта Сердючки, но, судя по кадрам, большинству зрителей старые русскоязычные песни артиста до сих пор греют душу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tonya_matvienko

Пользователей Сети не смутило, что артист уже долгое время публично оскорбляет Россию, является здесь персоной нон грата, дружит с украинским президентом Зеленским и донатит ВСУ.

Как Сердючка относится к России

Данилко одним из первых украинских артистов позволил себе публично унижать Россию. Напомним, в ещё "спокойном" 2007 году на Евровидении он спел строчку "Раша, гудбай", после чего творчество артиста у нас стали бойкотировать.

— Я полностью [тогда] закрыл дверь в Россию, — в прошлом году хвасталась звезда одному из украинских изданий, рассказывая о своём участии в том конкурсе. — Может быть, в старости, на инвалидной коляске скажу [россиянам]: "Ваши родители слушали "Хорошо, всё будет хорошо".

В период боевых действий Сердючка активно помогала ВСУ деньгами, раздавала патриотические интервью, публично нахваливала тогдашнего главкома Залужного и даже выступила на концерте в киевском метро, организованном специально для картинки, рассчитанной на западного обывателя. Кроме того, Данилко регулярно поливал грязью Россию на своих заграничных гастролях.







Почему Данилко выступает за границами Украины

Концертная деятельность проекта с начала военной операции России на Украине и до недавнего времени велась исключительно за рубежом. В одном из интервью Данилко объяснял отсутствие концертов на родине: дескать, артист не имеет права развлекать публику тогда, когда идёт война и льётся кровь.

По этой же причине его Сердючка ни разу не ездила на прифронтовые территории выступать перед солдатами. Правда, чем отличаются украинцы, оставшиеся на Украине, от сбежавших за границу из-за боевых действий и почему перед одними можно выступать, а перед другими — нет, певец тогда не пояснил.

Впрочем, самое забавное заключается в том, что щирые украинские патриоты критиковали Сердючку даже за такие концерты: дескать, выступая за границей, Данилко на самом деле пел для русских — в отличие от бедных украинских беженцев, у первых есть деньги на шоу певца.

Верка Сердючка на зарубежных гастролях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / v_serduchka

За что Сердючку выгнали из Дубая

Возможно, в итоге на украинскую сцену артист стал выходить потому, что за рубежом у него начали появляться серьёзные проблемы. В январе этого года появилась информация, что в Дубае местные власти оштрафовали Данилко на крупную сумму, а бонусом ещё и пожизненно запретили въезд в страну.

Поводом для такого решения стали русофобские выходки артиста в ходе его дубайских концертов. Правительство ОАЭ, строящее мультикультурное государство, зарабатывающее на туристах со всего мира, посчитало, что подобные шоу могут больно ударить по репутации страны и, следовательно, уменьшить доходы.

Удар для Данилко оказался более чем чувствительным — ведь в Эмиратах Сердючка ставила рекорды по заработкам. Например, как стало известно недавно, за одно выступление в новогоднюю ночь 2022 года певец в Дубае заработал 15 млн рублей в эквиваленте. В один момент певец навсегда лишился приличного заработка на очень щедрой русскоязычной публике.

Кажется, борьба "со всем русским" на Украине уже достигла абсурда. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igoroleksandrovychlapin

Почему скандалы в шоу-бизнесе выгодны властям Украины

Эксперты говорят, что правительству Незалежной скандалы вокруг Данилко только на руку — подобный квасной патриотизм отвлекает общество от официально начавшегося нового этапа мобилизации, из-за которого на смерть в окопы теперь могут отправить практически кого угодно.

В последние дни сохраняющие адекватность украинские телеграм-каналы пестрят фото- и видеокадрами враз опустевших улиц городов Незалежной, историями многочисленных несчастных случаев с бегущими в соседние страны от призыва мужчинами и даже случаев их расстрела пограничниками при попытке пересечения госграницы.

Кроме того, на второй план уходят и вопросы многомиллионного воровства при строительстве фортификационных сооружений в Харьковской и Сумской областях и успехи Российской армии на восточном направлении.

Откажется ли Сердючка от песен на русском языке? 0 Не сможет, потому что они приносят главный заработок Будет вынуждена петь только на украинском и только для украинской публики Я не слежу за жизнью Сердючки, мне всё равно

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов