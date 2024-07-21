Ретроградный Меркурий с 5 августа: как заранее подготовиться к опасному периоду Звёзды часто влияют на людей, а некоторые астрологические явления могут быть даже опасными. С 5 августа ретроградный Меркурий. В этот период проблемы сыплются без остановки, поэтому важно знать, как пережить это время без потерь и правильно к нему подготовиться. 21 июля, 14:00 Когда летом 2024 года будет ретроградный Меркурий? Как правильно подготовиться к периоду, портящему жизнь? Обложка © Шедеврум

Ретроградный Меркурий привносит на Землю хаос и считается одним из самых неблагоприятных периодов. В это время стоит быть предельно осторожными, ведь за каждым углом поджидают опасности и испытания. Самые сильные проблемы начинаются с техникой и в общении с людьми. Чтобы не угодить в ловушки хитрой планеты, повернувшейся вспять, необходимо знать, когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий. А также определённые правила, которые помогут остаться "на плаву". Life.ru расскажет, чего ждать от ретроградного Меркурия в августе и как к нему подготовиться.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий: чем опасно это астрологическое явление и почему лучше не ссориться с людьми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Ретроградный Меркурий — это астрологическое явление, когда кажется, что планета Меркурий из-за своей орбиты вокруг Солнца движется задом наперёд относительно Земли. Хотя на самом деле Меркурий не меняет направление движения, его движение относительно Земли создаёт впечатление ретроградности. Это явление считается в астрологии влияющим на общение, технологии, путешествия. В период ретроградного Меркурия могут возникать недоразумения, задержки в коммуникации, проблемы с техникой, сложности в планировании и согласовании. Важно также отметить, что неприятности и испытания ждут всех знаков зодиака, избранных у Меркурия не будет.

Когда наступит ретроградный Меркурий в августе 2024

2024 год не стал исключением, и "отпуска" от ретрограда ждать не приходится. Два таких периода уже позади, но впереди ещё два. Ближайший наступит 5 августа и продлится до 28 августа. Следующий стоит ожидать осенью, с 26 ноября по 15 декабря.

Что нельзя делать в период с 5 по 28 августа

Когда начнётся ретроградный Меркурий в августе, нельзя совершать важные дела, проводить деловые встречи и делать дорогие покупки. Фото © Шедеврум

В период с 5 по 28 августа нужно быть предельно аккуратными и отложить некоторые дела до лучших времён. Вот некоторые вещи, которых рекомендуется избегать во время ретроградного Меркурия: Подписывать важные документы без тщательного прочтения и понимания условий. Запускать новые проекты или начинать новые дела, так как они могут столкнуться с препятствиями или задержками. Покупать новую технику или электронику, так как возможны неполадки или недоразумения с покупкой. Начинать новые коммуникации или важные разговоры, так как они могут быть запутанными или недопонятыми. Планировать длительные поездки или перемещения, так как могут возникнуть проблемы с транспортом или расписанием.

Как подготовиться к ретроградному Меркурию

Подготовка к ретроградному Меркурию включает в себя ряд практических шагов, которые помогут вам справиться с возможными негативными воздействиями этого астрологического периода. Помните, что ретроградный Меркурий не всегда приносит только негативные последствия. Этот период также может быть благоприятным для пересмотра своих планов, завершения незавершённых дел и общения с прошлыми контактами. Следуя указанным советам, вы сможете успешно подготовиться к ретроградному Меркурию и извлечь из него максимальную пользу.

1. Обратите внимание на коммуникацию

В период ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа будет тяжело общаться с людьми и находить общий язык. Фото © Шедеврум

Будьте внимательны к деталям во всех видах коммуникации. Перепроверяйте тексты, электронные сообщения и документы перед отправкой. Избегайте конфликтов и старайтесь быть терпимыми к точкам зрения других людей.

2. Используйте грамотное и чёткое планирование

Запланируйте заранее важные встречи, поездки и деловые переговоры. Уделите особое внимание деталям, чтобы избежать недоразумений и задержек.

3. Подготовьте "пути отступления"

Ретроградный Меркурий в 2024 году готовит множество неприятных сюрпризов. Фото © Шедеврум

Подготовьте резервные планы на случай непредвиденных обстоятельств. Это поможет вам быстро адаптироваться к изменениям и избежать стресса.

4. Будьте осторожны с техникой

Проверьте свою технику заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Резервируйте время на регулярное обслуживание компьютера, телефона и других устройств. Во время ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа 2024 года лучше обесточивать технику, уходя из дома.

5. Прибегайте к самоанализу

Во время ретроградного Меркурия лучше избегать больших компаний, намного эффективнее будет провести время наедине с собой и переосмыслить жизнь. Фото © Шедеврум

Воспользуйтесь периодом ретроградного Меркурия для самоанализа и внутреннего роста. Проведите время с пользой для себя: размышляйте, занимайтесь медитацией и саморазвитием.

Конечно, это лишь общие рекомендации, и каждый человек может воспринимать ретроградный Меркурий по-разному. Важно быть внимательным, терпеливым и готовым к непредвиденным обстоятельствам во время этого астрологического периода. Ранее Life.ru рассказал о кармическом годе Дракона и о том, на какие три знака зодиака обрушатся неприятности в августе.

Авторы Дана Третьякова