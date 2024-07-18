Приласкает перед ретроградностью: Меркурий даст второй шанс этим знакам зодиака 20 июля

Надеемся, вы отдохнули и набрались сил с последней ретроградности Меркурия, потому как скоро планета снова начнёт крутиться задом наперёд, чем конкретно испортит планы представителям всех знаков зодиака. Но пока есть ещё время подготовиться, да и впереди нас ждут такие красивые события, как Оленья луна 21 июля и звездопад Персеиды.

Но всё же слишком сильно расслабляться не стоит, планета Меркурий образовала тригон с Хироном. Что это и почему некоторым представителям зодиакального круга очень повезёт в конце июля — рассказывает Life.ru.

Когда в 2024 году будет ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий 2024: календарь ретроградности с датами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Ретроградный Меркурий — это астрологический феномен, когда планета, с точки зрения земного наблюдателя, кажется движущейся в обратном направлении по сравнению со своим обычным движением. По факту это не так, а лишь оптическая иллюзия, но астрологи отмечают, что из-за такой обманчивости энергетика Меркурия становится отрицательной и сильно портит жизнь представителям всех знаков зодиака.

В 2024 году ретроградить Меркурий будет четыре раза. Два периода "озлобленности" планеты мы уже пережили, но совсем скоро начнётся его новый обратный виток: С 13 декабря 2023 по 2 января 2024 года;

С 1 апреля по 25 апреля 2024 года;

С 5 августа по 28 августа 2024 года;

С 26 ноября по15 декабря 2024 года.

Планета Хирон: за что отвечает в астрологии

Хирон в натальной карте: за что отвечает в астрологии? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Mantel

Хирон в астрологии считается важной точкой, отвечающей за глубинные психологические, духовные и кармические аспекты человеческой жизни. Его положение в гороскопе помогает понять ключевые внутренние конфликты и процессы трансформации личности.

Планета Хирон ассоциируется с концепцией "раненого целителя" — он символизирует внутренние раны, травмы и способность их преодолевать. Также он связан с процессами изменения, роста и духовной трансформации личности. Помогает осознать и проработать глубинные проблемы.

Хирон — это духовный учитель. Астрологи рассматривают эту планету как архетип мудрого наставника, который помогает человеку обрести высшее понимание и реализовать своё предназначение. Также он помогает найти связь с высшим я. Положение Хирона в гороскопе может указывать на способности человека к ясновидению, интуиции, духовному росту. Нередко планету Хирон связывают с кармическими уроками, которые человек должен пройти в этой жизни для своего развития.

Тригон Меркурия с Хироном — почему это хорошо

Что такое тригон в астрологии и когда будет Меркурий с Хироном? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Термин тригон в астрологии переводится как благоприятный аспект. С 20 июля между Меркурием и Хироном как раз будет такое положение, и эксперты отмечают это очень позитивным сочетанием, особенно накануне ретроградности Меркурия.

Чем полезен тригон Меркурия и Хирона и почему ближайшие две с половиной недели будут хорошим периодом для всех знаков зодиака? Во-первых, стоит отметить, что такое положение планет наделяет человека повышенной интуицией, способностью к ясному видению, прозрению, помогает лучше понимать скрытые смыслы и тонкие энергии.

Во-вторых, тригон Меркурия и Хирона помогает в духовном развитии — поддерживает духовный рост и стремление к познанию высших истин. Человек становится более восприимчивым к тонким, мистическим аспектам бытия.

Также стоит отметить, что с 20 июля по 5 августа у людей повысятся коммуникативные навыки. Тригон Меркурия и Хирона наделяет человека даром убеждения, ораторским талантом, умением выражать свои мысли и чувства. Что повлечёт за собой вдохновение и самореализацию в различных сферах.

Так как планета Хирон в астрологии считается духовным наставником, его тригон с Меркурием обострит человеческую проницательность. Подарит представителям всех знаков зодиака глубокую мудрость и способность давать ценные советы и наставления.

Каким знакам зодиака удастся изменить судьбу с 20 июля по 5 августа

Чтобы понять, насколько полезным для вас будет тригон Меркурия и Хирона, стоит сперва узнать, в каких знаках зодиака и положениях находятся эти планеты в вашей натальной карте. Астрологи отмечают, что особенно повезёт представителям зодиакального круга, которые обладают способностью к общению, анализу и самопознанию. Вот три знака, которые могут особенно выиграть в период с 20 июля по 5 августа.

Знак зодиака Близнецы

Ретроградный Меркурий и знак зодиака Близнецы: к чему готовиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vectorfusionart

Представители знака зодиака Близнецы, управляемого Меркурием, уже обладают сильным интеллектом и общительностью. Тригон их планеты-наставника и Хирона поможет людям этого знака зодиака ещё глубже понять свои внутренние раны и использовать коммуникативные навыки для помощи другим.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева: гороскоп с 20 июля по 5 августа, до ретроградности Меркурия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vectorfusionart

Люди, кто по гороскопу Дева, также управляемы этой планетой. Они известны своей аналитичностью и стремлением к самосовершенствованию. Тригон Меркурия и Хирона поможет носителям знака зодиака Дева лучше понять свои проблемы и не проработанные травмы прошлого. Также они зарядятся вдохновением начать свою жизнь с чистого листа, например, поменяв работу или любовного партнёра.

Знак зодиака Стрельцы

Почему знаку зодиака Стрелец нужно ловить момент до ретроградности Меркурия и менять жизнь сейчас? Фото © Shutterstock / FOTODOM / vectorfusionart

Третий счастливый знак зодиака, который от тригона Меркурия и Хирона поймает одни плюсы, — это Стрелец. Известно, что его представители обладают открытым умом и стремлением к духовному росту. Период с 20 июля по 5 августа поможет определиться с планами на будущее, откинуть страх и наконец найти способ начать шагать в сторону мечты. С деньгами у Стрельцов до 5 августа тоже будет всё в порядке, но сорить ими просто так всё же не стоит.