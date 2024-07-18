Афанасьев день 2024: Что можно и чего нельзя делать 18 июля

18 июля — день памяти преподобного Афанасия Афонского, который также называют Месяцев праздник, или просто Афанасьев день. В этот день Русская православная церковь также отмечает обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Для наших предков Афанасьев день был временем особых обрядов и традиций, связанных с луной и мужской силой. Давайте разберёмся, что можно и чего нельзя делать в этот день, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Что можно делать 18 июля — утренние традиции

Что можно и нельзя делать в Афанасьев день. Фото © Azbyka.ru

Утром 18 июля принято ходить в церковь, чтобы помолиться преподобному Афанасию и попросить у него помощи в исцелении от болезней и укреплении семейных отношений. Считается, что святой Афанасий особенно силён в этот день и его помощь может быть наиболее эффективной.

Это праздник, когда принято почитать святого Афанасия, покровителя тяжелобольных людей и заблудших душ. Антон Мамон Экстрасенс, писатель

Как дальше рассказывает Life.ru писатель, будущий святой родился в 927 году в месте, которое сегодня располагается на территории Турции. "Окружающие с детства отмечали его незаурядный ум, смышлёность и кротость. Все эти качества не угасли с годами. Напротив, Афанасий стал известен как один из самых мудрых людей своего времени. Слава о нём быстро дошла до Константинополя. Так мужчина познакомился с первыми лицами государства, для многих стал духовным учителем и наставником", — рассказывает эксперт.

Однако светская жизнь, пусть даже в компании императора и его соратников, никогда не прельщала Афанасия. Он целенаправленно выбрал путь аскета, паломника и строгого служителя Церкви. Главным его достижением при жизни, как рассказывает экстрасенс, считается основание Великой лавры на святой горе Афон.

Что нужно делать в Месяцев праздник — вечерние обряды

Приметы и традиции 18 июля: Афанасьев день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Onkamon

После захода солнца наступает время наблюдений за луной. Наши предки верили, что 18 июля луна теряет свой "холод" и становится тёплой, даруя людям силу и энергию. Если долго смотреть на луну в этот день, можно укрепить своё здоровье.

Афанасьев день — также и лунный праздник. Считается, что именно в эту дату ночное светило обладает целебными свойствами, посему после заката не рекомендовалось задёргивать шторы до самого рассвета. Антон Мамон Экстрасенс, писатель

Кроме того, наши предки верили, что в этот волшебный период луна способна на небольшую шалость: изменить свой цвет и даже спрятаться ненадолго. Тому, кто своими глазами увидит это, — ходить счастливым и удачливым весь следующий год. Если месяц прячется за облаками — это к богатому урожаю.

Чего нельзя делать в Афанасьев день

Как провести Афанасьев день: советы и обряды. Фото © Freepik

В Афанасьев день 18 июля принято ходить в церковь и просить у святого здоровья и благополучия в семье. Считается, что любые благородные задумки, родившиеся в эту дату, обязательно сбудутся. Также христиане верят, что собранные в этот день цветы отпугивают от жилища недобрые силы.

Есть и несколько запретов, которые лучше соблюдать 18 июля, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу в свою жизнь. Следуя этим простым правилам, можно защитить себя от негативного влияния и провести день в гармонии и покое. Не занимайтесь ремонтными и строительными работами, а также будьте осторожны с острыми предметами. Считается, что травмы, полученные в этот день, будут долго заживать.

Считается, что травмы, полученные в этот день, будут долго заживать. Не сплетничайте и не раскрывайте чужие секреты. Это может привести к неприятностям и конфликтам.

Это может привести к неприятностям и конфликтам. Не печальтесь и не плачьте. Говорят, что слёзы в Афанасьев день могут продлиться до следующего года.

Говорят, что слёзы в Афанасьев день могут продлиться до следующего года. Не оставайтесь в одиночестве. Общение с близкими поднимет настроение и настроит на позитивный лад.

Общение с близкими поднимет настроение и настроит на позитивный лад. Не ленитесь и не бездельничайте. Постарайтесь провести день с пользой, чтобы удача сопутствовала вам в будущем.

Постарайтесь провести день с пользой, чтобы удача сопутствовала вам в будущем. Не делитесь своими планами. Мечты могут не сбыться, если рассказать о них другим.

Мечты могут не сбыться, если рассказать о них другим. Не работайте после захода солнца. Это время лучше посвятить отдыху и восстановлению сил.

Афанасьев день 2024: Народные приметы на 18 июля

Почему нельзя работать 18 июля: народные верования. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photo Volcano

Наши предки верили в силу природных явлений и наблюдали за ними, чтобы предсказать будущее. Народные приметы, связанные с 18 июля, помогают лучше понять, чего ожидать в ближайшее время. Вот несколько важных примет, которые помогут вам подготовиться к изменениям погоды и жизни. Если вечером появляется радуга, то следующий день будет ясным.

Облака жёлтого цвета предвещают дождь.

Если молодой месяц ярко светит ночью, осень будет тёплой.

Облачное небо и отсутствие звёзд указывают на приближающееся ненастье.

Маленькая и бледная луна предсказывает затяжные дожди.

Большая и яркая луна означает, что установятся солнечные дни.