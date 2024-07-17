Ангел-хранитель на связи: 5 примет, что вас оберегает сам Всевышний

Жизнь полна сюрпризов и загадок, и иногда так хочется знать, что нас кто-то оберегает. Ангелы-хранители, по мнению многих, не просто существуют, но и постоянно дают о себе знать. Как их распознать? В этой статье мы расскажем о пяти приметах, которые указывают на то, что вас защищает сам Всевышний.

1. Вы постоянно видите рядом с собой бабочек

Приметы, что ангел-хранитель рядом: частое появление бабочек. Фото © "Шедеврум"

Бабочки всегда были символом перемен и трансформации, но в духовных практиках им приписывается особое значение. Если это прекрасное насекомое вдруг садится на вашу руку или постоянно появляется рядом, это может быть знаком того, что ангел-хранитель пытается привлечь ваше внимание. Он как бы говорит: "Я здесь, я с тобой".

2. Как будто вас окружает один и тот же цвет

Замечали, что вокруг начинает доминировать один и тот же цвет? Возможно, это не просто случайность. В биоэнергетике считается, что каждый ангел имеет свой оттенок, который отражает его энергию. Если вы вдруг начали видеть вокруг себя множество предметов определённого цвета, это может быть посланием от вашего небесного покровителя.

3. Световые видения

Как узнать, что вас оберегает ангел: 5 признаков присутствия защитника рядом. Фото © "Шедеврум"

Не всегда ангелов можно увидеть напрямую, но их присутствие часто ощущается через свет. Внезапные вспышки, отблески или необычные эффекты пламени свечи — всё это может быть проявлением ангельской энергии. Следует прислушаться к своим ощущениям и обратить внимание на такие знаки.

4. В трудное время всегда рядом появляются животные

В моменты, когда вы чувствуете себя опустошёнными или подавленными, природа может прислать вам поддержку в виде животных. Кошка, которая неожиданно приласкалась, птица, севшая рядом, — всё это может быть проявлением заботы вашего ангела-хранителя. Не отгоняйте их, ведь животные могут принести утешение и спокойствие.

5. Белые перья — символ ангелов

5 явных знаков, что ангел-хранитель с вами рядом и оберегает. Фото © "Шедеврум"

Белые перья давно ассоциируются с ангелами и их присутствием. Если вы находите белое перо в значимый для вас момент, считайте это посланием мира и защиты. Ангелы-хранители таким образом дают понять, что они рядом и вам не о чем беспокоиться.