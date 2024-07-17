В какие дни недели рождаются любимчики фортуны, а в какие — полные неудачники

Хотите, чтобы ваш малыш был баловнем судьбы? Тогда выбирайте его день рождения с умом. Кто бы мог подумать, что день недели может повлиять на жизнь человека? Но наши предки верили в это, а современные астрологи продолжают традицию, утверждая, что определённые дни действительно могут стать залогом удачи или, наоборот, принести неприятности. Давайте разберёмся, в какие дни недели лучше всего планировать рождение ребёнка, чтобы он вырос счастливым и успешным.

Самые неудачные дни для рождения

Почему пятница — неудачный день для рождения? Какие планеты управляют днями недели? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Пятница — это день Венеры. Вопреки ассоциациям с любовью и красотой, для появления на свет этот день не самый удачный. Согласно статистике, аварий и несчастных случаев на дорогах в пятницу происходит больше всего. Люди, родившиеся в этот день недели, часто сталкиваются с тем, что удача отворачивается от них в самый последний момент. Большие достижения и яркие победы приходят к ним редко.

Вторник тоже не приносит радости. Управляет этим днём Марс — планета войны и конфликтов. Люди, родившиеся во вторник, часто сталкиваются с энергетически сложными ситуациями и непреодолимыми препятствиями. Судьба этих людей нередко полна трудностей и испытаний.

Благоприятные дни для рождения

Когда рождаются настоящие счастливчики? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Понедельник — вопреки стереотипам, это день настоящих счастливчиков. Луна, которая управляет этим днём недели, наделяет людей особой интуицией и способностью привлекать удачу. Эти счастливчики живут долгой и райской жизнью, наполненной радостями и успехами.

Самым удачным днём для рождения считается суббота. Управляет выходным Сатурн — планета мудрости и стойкости. Люди, появившиеся на свет в этот день, обладают крепким здоровьем и сильной волей. Они часто достигают своих целей и живут в гармонии с собой и окружающими. Их мечты сбываются, а семья становится крепкой и счастливой.

Не менее удачный день — среда. Этот день находится под покровительством Меркурия, планеты общения и знаний. Люди, рождённые в среду, отличаются гибким умом и креативностью. Они легко находят общий язык с окружающими, что помогает им добиваться успеха в различных сферах жизни.

Нейтральные дни

В какой день недели лучше родиться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Четверг и воскресенье — дни, которые можно назвать нейтральными. Четвергом управляет Юпитер, планета расширения и роста. Люди, родившиеся в этот день, получают шанс сами строить свою жизнь, полагаясь на собственные усилия. Воскресенье — день Солнца, которое дарит энергию и силу, но не гарантирует никаких особенных успехов. Те, кто родился в воскресенье, должны сами ковать свою судьбу и не бояться трудностей.

Как выбрать лучший день?

Какие дни недели приносят удачу при рождении? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Конечно, запланировать день рождения ребёнка с точностью до дня недели — задача не из лёгких. Но если есть такая возможность, зная особенности и влияние каждого дня, вы можете постараться создать наиболее благоприятные условия для своего малыша. Пусть он станет настоящим счастливчиком, которому судьба улыбнётся с самого первого дня жизни.